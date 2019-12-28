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Общество

Сыргак Кенжебаев не жалуется на пытки и избиения

Муж инициатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев не жалуется на пытки и избиения. Об этом сообщил директор Национального центра по предотвращению пыток Нурдин Сулайманов.

По его словам, сотрудники Наццентра навестили Сыргака Кенжебаева в СИЗО-1, где он содержится.

«Подследственный не жалуется ни на пытки, ни на давление. Его никто не бьет», — отметил Нурдин Сулайманов.

В ГСИН подтвердили эту информацию, отметив, что Кенжебаев все еще находится в карантинной зоне и проходит медицинское обследование, но состяние его здоровья медикам не внушает опасений.

Уточняется, что никаких заявлений Сыргак Кенжебаев относительно нарушений его прав в СИЗО-1 никому не передавал  ни адмнистрации учреждения, ни ГСИН, ни  правозащитникам, включая аппарат омбудсмена. 

Напомним, что мужа Ширин Айтматовой задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Расследованием занимается МВД
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