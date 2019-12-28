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Общество

В Бишкеке пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота»

В Бишкеке пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота». Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, она будет проходить с 5 по 13 января на городском базаре, который расположен на улице Медерова.

«Все желающие смогут увидеть, как рождаются ледяные скульптуры, принять участие в голосовании на номинацию «Приз зрительских симпатий». Каждая созданная скульптура будет радовать горожан до середины января», — отметили в мэрии.

В муниципалитете приглашают к участию в создании скульптур креативных горожан, фанатов мультфильма «Холодное сердце», художников и скульпторов, мастеров прикладного искусства, студентов и преподавателей вузов, колледжей, училищ, школьников.

По итогам конкурса комиссия определит три первых места. Победитель получит приз — 70 тысяч сомов, за второе место — 40 тысяч, третье — 25 тысяч сомов.

Заявки и эскизы можно отправить до 5 января 2020 года на электронный адрес citybazar.kg@gmail.com или принести на городской базар.
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