Скандал в «Ата Мекене». Омурбек Текебаев обещает обновление партии

В феврале пройдет съезд партии «Ата Мекен». Об этом журналистам сообщил ее лидер Омурбек Текебаев.

По его словам, перед выборами в Жогорку Кенеш в рядах партии ожидается обновление.

«Идет подготовка к выборам. Скоро состоится съезд. Как и прошлый раз, наша партия обновится почти наполовину», — заявил Омурбек Текебаев.

Напомним, сегодня ЦИК досрочно прекратил депутатские полномочия Алмамбета Шыкмаматова на основании поданного заявления. Из партии вышли еще четыре человека.

Новым лидером парламентской фракции «Ата Мекен» избрана Айсулуу Мамашова.