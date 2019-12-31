«Тепленькая пошла». Какие новогодние фильмы любят чиновники и депутаты

Наверное, на просторах бывшего Союза не найдется человека, который хотя бы раз в жизни не смотрел фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» с трогательным и немного наивным Женей Лукашиным, не ругался на заливную рыбу Надежды и не сочувствовал вспыльчивому Ипполиту.

Этот фильм, как и «Джентльмены удачи», «Чародеи», «Один дома», — любимые с детства всеми новогодние комедии. Они стали неотъемлемым атрибутом праздника, как украшенная елка, «Оливье», мандарины и игристое шампанское.

24.kg поинтересовалось у респондентов: какие фильмы у них ассоциируются с Новым годом?

Марлен Маматалиев, депутат парламента Кыргызстана:

Фото сайта Жогорку Кенеша. Марлен Маматалиев

— Каждый Новый год, и это стало уже своего рода традицией, причем с детства, смотрю фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Странно, но не надоедает. Хотя наизусть уже все диалоги знаешь, все сцены.

Но все равно включаешь телевизор 31 декабря утром и утыкаешься в экран, видишь знакомые и уже почти родные лица, сразу праздничное настроение появляется. Еще мне нравится «Один дома». Эти фильмы символизируют праздник.

Ирина Карамушкина, депутат парламента Кыргызстана:

Фото сайта Жогорку Кенеша. Ирина Карамушкина

— В новогоднюю ночь, даже если некогда сидеть и смотреть фильмы, то фоном идут советские фильмы. «Девчата» — его можно смотреть тысячу раз, но каждый просмотр как встреча с родными людьми. Фильмы Леонида Гайдая создают предновогоднее настроение. С детства я люблю смотреть «Чук и Гек» и даже внукам его советую.

Молодежь в нашей семье смотрит фильм «Властелин колец».

Исхак Масалиев, депутат парламента Кыргызстана:

Фото сайта Жогорку Кенеша. Исхак Масалиев

— У меня нет любимого новогоднего фильма как такового. «Ирония судьбы» надоела, честно. Каждый год показывают. Раньше смотрел, конечно. Но на сотый раз уже просто невозможно одно и то же. И потом еще такой момент: комизм ситуации с одинаковыми домами, замками понятен советскому человеку. Современная молодежь не представляет, как это возможно, что в разных городах могут быть два одинаковых адреса, еще и квартиры схожей планировки. Поэтому забавным это кино может быть только для людей старшего поколения.

Евгения Строкова, депутат парламента Кыргызстана:

Фото vb.kg. Евгения Строкова

— Ну, конечно же «Ирония судьбы». Это культовый фильм. Для меня немыслим Новый год без Лукашина и Ипполита. Сколько смотрю, столько смеюсь и плачу. А еще — это воспоминание о детстве. Когда фильм вышел на большие экраны, мне было 8 лет. Так что «Ирония судьбы» — это часть Нового года. Такая же важная, как «Оливье» и шампанское.

Каждый раз, когда смотрю этот фильм, посещает ностальгия. Мы ведь тоже так справляли Новый год. Бегали, искали апельсины, стояли в очередях и, да, могли за 15 рублей купить билет на самолет и полететь в другой город, где есть своя «улица Строителей».

Жениш Разаков, вице-премьер-министр Кыргызстана:

Фото Kloop.kg. Жениш Разаков

— Я 17 лет проработал в милиции, и все новогодние ночи провел на посту. Когда был полпредом Баткенской области, тоже приходил домой либо за несколько минут до Нового года, либо после полуночи.

На Новый год мы смотрим советские фильмы «Ирония судьбы», «Приключения Шурика». Эти картины вечны, их можно смотреть всегда, ведь при просмотре действительно отдыхаешь.

Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова:

Фото sputnik.kg. Алтынай Омурбекова

— На Новый год обычно смотрим все фильмы, но больше всего мне нравится советский кинематограф. Традиционно в моей семье из множества фильмов смотрят «Ирония судьбы, или С легким паром!». Конечно, многие уже выучили все фразы этой картины, но без нее нет той самой новогодней атмосферы. Я не помню Нового года, чтобы мы не смотрели этот фильм.

Председатель ГСИН Мелис Турганбаев:

Фото из интернета. Мелис Турганбаев

— Я стараюсь новогоднюю ночь проводить дома с семьей. Конечно же, мы смотрим передачу «Голубой огонек» и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Этот фильм немного схож с моими традициями. Каждый год мы с друзьями ходим в баню, поздравляем друг друга, а ближе к 22.00 разъезжаемся по домам.

Абдыжапар Бекматов — заместитель председателя ЦИК КР:

Фото sputnik.kg. Абдыжапар Бекматов

— Я очень люблю Новый год. Всегда же ждешь чего-нибудь хорошего. Встречал Новый год с мамой, в этот раз мамы с нами за праздничным столом не будет.

Из фильмов люблю советские, комедии смотрю с удовольствием. Очень тонкий юмор, и нам понятный и близкий. Новогодний фильм, это, несомненно, «Ирония судьбы». Очень нравятся еще «Джентльмены удачи». Эти фильмы очень добрые, их можно круглый год смотреть.

Азамат Жаманкулов — министр культуры, информации и туризма:

Фото из интернета. Азамат Жаманкулов

— Определенного фильма нет, но традиционно смотрим «Иронию судьбы» или «Один дома». В отечественном кинематографе пока нет новогодних фильмов, поэтому в праздничные дни мы смотрим еще и концерты.