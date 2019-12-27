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Общество

Гослесхоз мониторит соцсети в поисках фотографий с убитыми дикими животными

Сотрудники департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий при ГАООСиЛХ перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, такое решение принял директор агентства Мирслав Аманкулов для оперативного реагирования и пресечения нарушений правил охоты, браконьерства, незаконной вырубки деревьев.

«Работники департамента соместно с правоохранительными органами в период новогодних и выходных дней будут проводить рейды во всех регионах Кыргызстана», — отметили в ГАООСиЛХ.

В агентстве добавили, что департамент проводит мониторинг интернет-ресурсов, где выставляются фото и видео граждан на фоне убитых диких животных.
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