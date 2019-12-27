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Общество

Семья погибшего на границе Равшана Муминова переедет в новый дом

Правительство приобрело дом для семьи погибшего во время конфликта на кыргызско-таджикской границе пограничника Равшана Муминова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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«Ранее премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев своим решением выделил на эти цели 2 миллиона сомов из резервного фонда. Жилой дом с земельным участком был приобретен в городе Исфане Баткенской области. Документы на дом и земельный участок оформлены на супругу погибшего», — сообщили в правительстве.

Напомним, 16 сентября на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. Во время конфликта были ранены 13 человек и погиб военнослужащий Погранслужбы КР Равшан Муминов. Президент Сооронбай Жээнбеков наградил его медалью «Эрдик» (посмертно).
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