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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 декабря возможен дождь. Температура воздуха +5 градусов. День увеличился до 9 часов 3 минут.

Куда сходить

Культура

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Белоснежка и семь гномов» и «Морозко»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
  • во всех районах Бишкека проходят праздничные мероприятия; Подробнее
  • Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова проведет новогодний концерт;
  • на аллее возле памятника Курманджан датке продолжается новогодняя ярмарка. Подробнее
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

Образован Союз Советских Социалистических Республик

Союз Советских Социалистических Республик — бывшее крупнейшее государство мира по площади, второе по экономической и военной мощи и третье — по численности населения. СССР создан 30 декабря 1922 года.

Эта дата, когда Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединилась с Украинской и Белорусской республиками и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республикой, и считается днем образования СССР.

25 декабря 1991 года президент Михаил Горбачев ушел в отставку, и на следующий день СССР распущен.

Люди, которые меняли мир

Родилась летчица Евдокия Пасько

из интернета
Фото из интернета. Евдокия Пасько

Родилась 30 декабря 1919 года в селе Липенка Джеты-Огузского района. Советская военная летчица, Герой Советского Союза.

Штурман эскадрильи 46-го гвардейского женского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии старший лейтенант.

По данным летной книжки, у нее рекордное количество боевых вылетов — 790 и 10 вылетов на спецзадания. Общий налет составил 1 тысячу 220 часов. На позиции врага было сброшено более ста тонн бомб. Подтверждено уничтожение четырех складов с горючим, трех — с боеприпасами, трех прожекторов, двух переправ, 11 автомашин и одного самолета на земле; 157 сильных взрывов, 109 очагов пожара. Кроме того, в тылу противника сброшено до 2 миллионов листовок.

Умерла 27 января 2017 года.

В городе Караколе в парке Победы установлен бюст Евдокии Пасько.

Родился народный артист КР Берик Алимбаев

Родился 30 декабря 1936 года во Фрунзе. Народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского, графа Альберта в балете «Жизель», Куйручука в балете «Куйручук» Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете «Чолпон» Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Чайковского, Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.

В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.

Умер 20 июля 2016 года.

Родилась поэтесса Гульсайра Момунова

Родилась 30 декабря 1937 года в семье колхозника.

Многие годы отдала журналистской деятельности.

В 1961-1969 годы работала литсотрудником в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1971-го — редактор в издательстве «Кыргызстан», в 1973-1993-х годах — ответсекретарь, замглавного редактора журнала «Кыргызстан аялдары».

Член союзов писателей СССР и Кыргызстана.

Печатается с 1955 года. Первый стихотворный сборник «Тилек» («Мечта») издан в 1964 году. Автор ряда поэтических сборников на родном языке, двух — на русском, переводных изданий, соавтор многих переводных коллективных поэтических сборников.

Погибла актриса театра и кино Бакен Кыдыкеева

из интернета
Фото из интернета. Бакен Кыдыкеева в фильме «Материнское поле»

Родилась в 1923 году в селе Токольдош. Народная артистка СССР (1970), заслуженная артистка Киргизской ССР, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии имени Токтогула (1970) за театральную работу — роль Елены Андреевны из пьесы «Дядя Ваня» А.Чехова.

В ее творческой биографии более ста театральных и киноролей. Ее называют первой, так как она первой сыграла главные женские роли во всех пьесах авторов мировой и русской драматургии, впервые поставленных на сцене кыргызского театра. Она была первой актрисой, сыгравшей главную роль в первом национальном полнометражном художественном фильме «Салтанат».

Она первой сыграла роль Сейде в первом спектакле «Лицом к лицу», поставленном впервые по Чингизу Айтматову.

Умерла 30 декабря 1993 года (по другим источникам, 15 января 1994 года).
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