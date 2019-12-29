В Бишкеке 29 декабря возможен дождь. Температура воздуха +9 градусов. День увеличился до 9 часов 2 минут.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Иван да Марья»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

во всех районах Бишкека проходят праздничные мероприятия; Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова проведет новогодний концерт;

на аллее возле памятника Курманджан датке продолжается новогодняя ярмарка. Подробнее Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Амантур Исмаилов

Родился 29 декабря 1997 года. Мастер спорта по греко-римской борьбе, призер Азиатских игр.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Ишенбай Мансуров

29 декабря 1936 года в селе Орто-Орюкты Иссык-Кульского района родился поэт, прозаик Ишенбай Мансуров.

С 1961-го — редактор, заместитель главного редактора комитета Гостелерадио Киргизской ССР.

С 1974 года работал заведующим отделом в издательстве «Кыргызстан», с 1976-го — литсотрудником в редакции журнала «Ала-Too». Принимал участие в поэтических переводах коллективных сборников.

Первый поэтический сборник «Керимсел» («Суховей») издан в 1961 году. Вторая книга — сборник рассказов «Кош бучур» («Деревья распускают почки») — в 1971-м.

Умер в 1988 году.

Родилась актриса Клара Юсупжанова

Фото из интернета. Кадр из фильма «Первый учитель»

В 1940 году в селе Кара-Суу Нарынской области на свет появилась актриса, режиссер Клара Юсупжанова.

Дебют в кино состоялся, когда она училась на третьем курсе театрального института.

Еще тогда она участвовала в художественной самодеятельности и мечтала стать режиссером. После окончания института ей предлагали поступить в труппу кыргызского театра, она попросила направить ее на киностудию.

На съемочной площадке фильма «Первый учитель» работала в группе ассистентом режиссера и снималась в небольшой роли — девушки Бурмы.

С 1971 года — режиссер кинохроники студии «Кыргызфильм». Готовила выпуски киножурнала «Советская Киргизия», сняла документальные фильмы «Ошские ткачихи» (1973), «Здравствуй, джайлоо» (1977), «Кумыс» (1978).

Фото из интернета. Кадр из фильма «Зной»

Заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Сыграла роли в 13 фильмах. Среди них «Зной» (1962), получила за него диплом за лучший актерский дебют на МКФ республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе, 1963).

Ушла из жизни 22 июля 2006 года.

Умерла актриса Алиман Джангорозова

В 1993 году в возрасте 78 лет умерла актриса театра и кино Алиман Джангорозова.

Родилась 31 декабря 1914 года в селе Сары-Тологой. Народная артистка Киргизской ССР.

Актриса Кыргызского драматического театра, одновременно работала в организованном ею театре в Узгене. За 42 года сыграла более 160 театральных ролей.

В кино с 1961-го. Снялась в таких лентах, как «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Алые маки Иссык-Куля», «Красное яблоко, «Сколько живет тополь», «Потомок белого барса», «Джамиля», «Лунная радуга» и многих других.