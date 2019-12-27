19:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Чон-Алае запретили на похоронах забивать скот и накрывать столы

В Чон-Алайском районе Ошской области запретили на поминках забивать скот и накрывать столы. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По его данным, на собрании в центральной мечети села Дароот-Коргон района решено не допускать расточительства на похоронах.

«Решено в течение трех дней не забивать скот, не накрывать дасторкон и не организовывать горячее питание в доме усопшего. Разрешается организовывать горячее питание только для прибывших на похороны людей издалека на собранные средства в домах соседей», — говорится в сообщении.

По словам имама района Эрмекбая Ташбекова, обеспеченным жителям района предложили расходы на похороны направлять на благотворительность. «Например, на строительство мостов, дорог, проведение водоснабжения», — рассказал имам.
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Правильные свадьбы и поминки. В Узбекистане учредили комиссии по их проведению
Как все рядовые. Президент Кыргызстана прилетел в Ош обычным авиарейсом
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать выпускникам детских домов «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать выпускникам детских домов
Простые решения: как отправлять показания газа с&nbsp;помощью &laquo;ЭЛСОМ&raquo; Простые решения: как отправлять показания газа с помощью «ЭЛСОМ»
27 декабря, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерты и любимые сказки Афиша Бишкека на выходные: выставки, новогодние концерт...
18:48
В Чон-Алае запретили на похоронах забивать скот и накрывать столы
18:47
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
18:39
В Кыргызстане суды присяжных начнут работать с 2025 года
18:14
Скандал в «Ата Мекене». Омурбек Текебаев обещает обновление партии