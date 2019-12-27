В Чон-Алае запретили на похоронах забивать скот и накрывать столы

В Чон-Алайском районе Ошской области запретили на поминках забивать скот и накрывать столы. Об этом сообщило Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По его данным, на собрании в центральной мечети села Дароот-Коргон района решено не допускать расточительства на похоронах.

«Решено в течение трех дней не забивать скот, не накрывать дасторкон и не организовывать горячее питание в доме усопшего. Разрешается организовывать горячее питание только для прибывших на похороны людей издалека на собранные средства в домах соседей», — говорится в сообщении.

По словам имама района Эрмекбая Ташбекова, обеспеченным жителям района предложили расходы на похороны направлять на благотворительность. «Например, на строительство мостов, дорог, проведение водоснабжения», — рассказал имам.