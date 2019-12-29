Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву за неделю вручили еще два уведомления о подозрении в убийстве заместителя командира подразделения «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова в селе Кой-Таш 7 августа 2019 года и незаконном обороте оружия.

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Ранее баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву. Однако его адвокат Сергей Слесарев считает, что дело об убийстве сфабриковали.

«Сначала задержали подозреваемого. Утверждали, что он застрелил его из своего оружия — АК-74. Затем следствие делает выводы, что убийство совершил Алмазбек Атамбаев из снайперской винтовки Драгунова», — рассказал он.

Всего по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа Алмазбеку Атамбаеву вручили 14 уведомлений. Его обвиняют по восьми статьям Уголовного кодекса. Среди них организация массовых беспорядков и захват заложников.

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В Ленинском районном суде Бишкека завершился процесс над экс-мэрами столицы Албеком Ибраимовым и Кубанычбеком Кулматовым. По этим делам проходили 14 обвиняемых, которым инкриминировали коррупцию. Албека Ибраимова обвиняли также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал.

В итоге срок получил только Албек Ибраимов — 15 лет колонии. Кубанычбека Кулматова приговорили к штрафу в 5 миллионов сомов и освободили в зале суда.

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Как сообщили 24.kg в канцелярии суда, денежные средства Албека Ибраимова и его супруги Айнуры, находящиеся в «БТА Банке», конфисковали.

Имущество, оформленное на Айнуру Ибраимову, а это 147 земельных участков в Чуйской области, также конфисковали, как и ряд других активов, принадлежащих семье бывшего градоначальника.

Скорее всего, будут апелляции, и слушания по данным уголовным делам продолжат в Бишкекском городском суде.

Фото Султана Досалиева. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции

25 декабря президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков провел итоговую пресс-конференцию. На нее аккредитовали 188 местных и зарубежных журналистов. Первые 20 минут глава государства рассказывал о достижениях республики, правда, многие заметили, что отчитался он больше о работе правительства, а не о своей.

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Пресс-конференция фурора не произвела. Ответы Сооронбая Жээнбекова на острые вопросы о коррупции и Райымбеке Матраимове, расследованиях журналистов оказались уклончивыми. Кроме того, оппозиционным изданиям и вовсе не удалось задать вопросы. Президент как обычно обещал бороться с коррупцией и не вмешиваться в парламентские выборы 2020 года.

О других не менее важных событиях и серьезных проблемах — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Самые стойкие чиновники страны

Фото Жогорку Кенеша. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

В Кыргызстане чиновников критикуют повсеместно и постоянно. Чаще, конечно, за дело. Среди них есть и свои лидеры. 24.kg собрало топ высокопоставленных персон, которых периодически накрывает, но не смывает вопреки ожиданиям волна критики. Подробнее о стойких представителях власти в материале Дарьи Подольской «Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана».

Чем парламентарии удивляли избирателей

2019-й был насыщенным для Жогорку Кенеша по части принятия резонансных законопроектов и постановлений. Однако среди важных для страны решений депутаты умудрялись предлагать смешные и нелепые идеи. 24.kg приводит топ неоднозначных инициатив народных избранников.

За что супруга Ширин Айтматовой отправили в СИЗО

Фото 24.kg. Супруг Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев

Первомайский районный суд Бишкека санкционировал арест гражданского мужа Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева. Его водворили в СИЗО-1 до февраля 2020 года. Следователи ГКНБ предъявили обвинение в мошенничестве. По данным следствия, Сыргак Кенжебаев обманул китайского партнера и завладел $350 тысячами. Подробнее в материале «Уголовное преследование мужа Ширин Айтматовой. Политика или мошенничество?»

Где бы в Кыргызстане пригодились миллионы Матраимовых

Ресурс Factcheck.kg опубликовал расследование о том, сколько супруга Райымбека Матраимова Уулкан (Аманда) Тургунова тратит на себя. В материале журналистов фигурировала сумма в 24 миллиона сомов. Корреспондент 24.kg обратился за консультацией в финансовую компанию «Сенти». Эксперты рассказали, что можно сделать на финансовом рынке Кыргызстана с такой суммой денег, — «Траты жены Матраимова. Как можно вложить 24 миллиона сомов и помочь Кыргызстану».

Преступления, от которых стынет кровь в жилах

Фото 24.kg

Несмотря на ежегодные рапорты милиции о снижении уровня преступности, в Кыргызстане каждый год происходят громкие убийства. Криминальная ситуация из года в год не улучшается. В 2019-м совершены преступления, которые потрясли общественность своей жестокостью. Подробнее в материале Аиды Джумашовой «Топ-10 самых громких преступлений в Кыргызстане в 2019 году».

Ради чего наши граждане жертвуют почками

Недавно в Казахстане задержали известного трансплантолога. Он, по утверждению следователей, входил в международную преступную группировку и за вознаграждение проводил пересадку почек. Доноры приезжали в соседнюю республику из Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

Желающих получить легкие деньги, как выяснилось, среди наших граждан немало. Объявления о продаже органов оставляют на различных сайтах. С авторами нескольких из них связалась корреспондент 24.kg, представившись родственницей пациента, нуждающегося в пересадке почки. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Продам почку. Как кыргызстанцы едут на трансплантацию через посредников».

Двоечник из Таласа, покоривший Москву

Фото Самата Майрамбекова

Сервисы Jardam-ber, migrantcar, портал недвижимости meimаn, три суши-бара в Москве — все принадлежат 22-летнему парню из Таласской области Самату Майрамбекову. Он также проводит бизнес-тренинги по маркетингу для мигрантов, берет в управление другие компании. Как стать успешным бизнесменом в Москве, Самат рассказал в интервью 24.kg.

О мастерстве ткачих и тайнах их ковров

Уникальные лейлекские ковры — гордость региона. Историю их возникновения никто не знает, все только помнят, как матери и бабушки всю жизнь ткали их. Здесь почти все девушки умеют делать ковры, которые потом им дарят на приданое. Подробнее в материале Жазгуль Масалиевой «Лейлекские ковры. Тайные символы их орнаментов».

О работе с Кыргызстаном, «цифре» и зеленой экономике

Евразийский банк развития подводит предварительные итоги года. Председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов рассказал в интервью 24.kg о сотрудничестве с Кыргызстаном и перспективных направлениях для финансирования.

Новый год: украшения, коньки и мусульмане

Фото 24.kg. В магазинах и на базарах представлен большой выбор елок на любой вкус и кошелек

На рынках и в супермаркетах Бишкека сейчас огромный выбор елок, гирлянд и украшений к ним. Корреспондент 24.kg прошелся по торговым точкам и посчитал, сколько придется выложить за украшения к празднику. Подробнее в материале «Готовимся к праздникам. Сколько денег придется потратить на украшение дома».

Впереди длинные новогодние праздники. Значит, мамам и папам надо решать, чем развлечь детей на каникулах. Весело и с пользой для здоровья можно провести время, катаясь на коньках. 24.kg рассказывает о популярных катках, которые работают в Бишкеке и его окрестностях этой зимой.

Фото 24.kg. Вот такая мини-композиция теперь украшает нашу кухню

До Нового года осталась пара дней. Если вы еще не создали дома праздничное настроение, то самое время этим заняться. Наши лайфхаки позволят вам сделать это с существенной экономией бюджета и повеселиться вместе с детьми — «Новый год на пороге. Как украсить квартиру подручными средствами».

Каждый год перед началом новогодних елок в некоторых семьях начинают спорить, может ли их ребенок участвовать в утренниках. Ведь это не мусульманский праздник. В социальных сетях распространяют сообщения с призывом не отмечать праздник кафиров и не задействовать в нем детей.

24.kg узнало у Духовного управления мусульман Кыргызстана, стоит ли в светском обществе запрещать ребенку участвовать в елке.

Атлет, которому возраст не помеха для спортивных рекордов

Фото 24.kg. Аджибек Абакиров

Аджибек Абакиров в советское время был успешным спортсменом. В 40 лет завершил карьеру, а недавно возобновил. Занимается гирями и пауэрлифтингом (по правилам IPF). В 2019 году выиграл 16 медалей и 6 кубков. Что побудило его вернуться в спорт, чем он возмутил узбекистанцев, как довел до слез сербов и кто командует в его семье,

Чем порадовали болельщиков кыргызстанские спортсмены

Уходящий год был богат на спортивные новости. В Кыргызстане прошло несколько крупных турниров. Отечественные атлеты выиграли множество медалей. О главных событиях 2019-го вспоминает корреспондент 24.kg Иван Марченко — «Победы и рекорды. Каким был 2019 год для кыргызского спорта».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Город Ош

И вновь мы предлагаем нашим читателям полюбоваться видами различных регионов Кыргызстана. Даже зимой в них можно найти свою прелесть. Подробнее в подборке фотографий наших авторов «Мгновения жизни. Город Ош и туманный Коль-Тор».

Как чиновники реагируют на жалобы жителей Бишкека

Сложно представить, что в стране, где чтят закон и порядок, кафе может занять тротуар или городские чиновники не могут восстановить асфальт после прокладки коммуникаций. В Бишкеке же таких фактов немало. Подробнее в материале «Кафе на тротуаре. Ловкость чиновников и никакого мошенничества».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Водители ничего не боятся и паркуются прямо на тротуарах

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegramвидеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».