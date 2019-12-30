Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться

Сегодня во всех школах Кыргызстана официально начались новогодние каникулы. Для детишек — радость, а вот родителям — головная боль.
Надо придумать, чем занять школьников в ближайшие две недели. Ведь нужно не только придумать интересную развлекательную программу, но и не разориться.
24.kg предлагает читателям несколько возможных вариантов организации каникул и лайфхаки, которые помогут сэкономить на развлечениях.
Лыжи, борды и коньки
Вариантов масса. Например, можно отправиться на одну из горнолыжных баз. Благо снега наконец-то достаточно. К концу года заработали все горнолыжные базы Кыргызстана. Кроме того, к большинству баз предусмотрен трансфер и есть пункты проката горнолыжного снаряжения. Так что вам не придется в спешке решать вопрос, как добраться и где взять лыжи-доски.
Но помните — в новогодние выходные на самых популярных базах страны народу тьма. Если хотите не просто потусить, но и покататься, надо ехать на базы поменьше. Это не значит, что условия там хуже. Просто может быть меньше народа и больше места на склонах. Еще там можно сэкономить за счет более демократичной цены на катание.
Например, можно поехать на горнолыжную базу «Оруу-Сай». Она находится всего в
Еще одна небольшая, но интересная база — «Политех», которая в
Если экстремальный горнолыжный отдых не для вас, можно покататься на коньках. Катков в Бишкеке и его окрестностях достаточно. Время проведете весело и интересно всей семьей.
Выставки, спектакли, мастер-классы
Для тех, кто предпочитает размеренный и спокойный отдых, предлагаем посетить различные выставки и спектакли. Столичные театры и музеи подготовили специальную программу в дни новогодних каникул.
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова организует новогодний калейдоскоп сказок. Так, сегодня на большой сцене покажут спектакль «Белоснежка и семь гномов», а на малой сцене — «Морозко». С 1 по 5 января ежедневные спектакли «Лесной переполох», «Белоснежка и семь гномов», «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник — Новый год», «Красавица и чудовище».
В Бишкекском драматическом театре показывают спектакль «Новогодние приключения Незнайки» и представление «У елки» с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.
5 января в Кыргызской национальной филармонии состоится концерт «Классик для детей — 3». Это программа концертов классической музыки в сопровождении президентского камерного оркестра «Манас». В программе классические произведения известных композиторов и любимые мелодии из мультфильмов.
С 5 по 13 января 2020 года на городском базаре на улице Малдыбаева пройдет выставка скульптур изо льда «Хрупкая красота». Любой желающий сможет увидеть, как рождаются ледяные скульптуры, принять участие в голосовании за номинацию «Приз зрительских симпатий».
Провести время с пользой и обратить внимание на проблемы экологии можно в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева. Там до 14 января работает выставка «Роль изобразительного искусства в продвижении целей устойчивого развития в Кыргызстане». Участники выполнили работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов.
Кроме того, до 10 января в музее проходит выставка Художественного училища имени Семена Чуйкова. Она посвящена 80-летию учебного заведения.
Кино или мастер-класс
Во время каникул можно посвятить пару дней походу в кинотеатры. К праздникам традиционно выходит множество новинок, которые понравятся как детям, так и взрослым.
Так, с 25 декабря в кино показывают очередную часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». Со 2 января в кыргызский прокат выходит еще один мультфильм российского производства — «Фиксики против кработов», а также южнокорейский мультик «Красные туфельки и семь гномов». С 9 января в прокате американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж».
Поход в кинотеатр можно вполне совместить с посещением игровой площадки. Но имейте в виду, что желающих так провести время много. Если не боитесь подхватить ОРВИ, то смело идите на игровую площадку. Плюс в том, что там можно провести весь день, если хватит терпения.
Если стандартные площадки предполагают отдых только для детей, то попрыгать на батутах всей семьей можно в центре Smile. Поверьте, заряд позитива вам будет обеспечен.
Устав от детских площадок, можно отправиться с чадом в зоопарк «Живая экзотика». У него есть два отделения — в ГУМ «Чынар» и кинотеатре «Россия».
Каникулы — отличное время, чтобы посетить различные мастер-классы. Например, кулинарная студия Orange Studio приглашает деток на мастер-классы по изготовлению пряничного домика, кальцоне и шоколадных маффинов, каннелони и брауни.
Как сэкономить на развлечениях
Новогодние развлечения требуют не только родительской фантазии, но и денег. Много денег. Чтобы не разориться за время новогодних каникул, заранее определите сумму, которую готовы потратить.
Помните, что каникулы закончатся, а после них нужно еще как минимум две недели жить до зарплаты.
Причем план будущих развлечений нужно сразу же обговорить с ребенком. В нашей семье, например, на школьные каникулы есть строгое правило: одно развлечение в день. Необязательно, что это будет связано с тратой средств. Поход на ближайшую ледяную горку покататься тоже считается.
Дело тут не только в экономии. Так ребенок все каникулы ждет чего-то нового. Если же все его хотелки и желания выполнить за первые пару дней, то оставшиеся десять он будет бесконечно жаловаться, что ему скучно.
Внимательно следите за соцсетями торговых центров. Часто в новогодние праздники они организуют бесплатные утренники.
В итоге вы и денег немного потратите, и праздник ребенку организуете. Можно заранее подготовить небольшой подарочек, который вручите чаду после такого утренника. Презент может быть символическим, тут ведь важно внимание и то, что его передал Дед Мороз.
Обязательно предусмотрите хотя бы три-четыре дня на развлечения дома. Можно, например, с ребенком приготовить праздничный стол. Или просто порисовать, устроить семейный просмотр новогоднего фильма.
Помните, что важны не потраченные на развлечения ребенка деньги, а время, которое вы проведете вместе.