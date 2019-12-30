Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться

Сегодня во всех школах Кыргызстана официально начались новогодние каникулы. Для детишек — радость, а вот родителям — головная боль.

Надо придумать, чем занять школьников в ближайшие две недели. Ведь нужно не только придумать интересную развлекательную программу, но и не разориться.

24.kg предлагает читателям несколько возможных вариантов организации каникул и лайфхаки, которые помогут сэкономить на развлечениях.

Лыжи, борды и коньки

Фото из интернета. В Бишкеке и его окрестностях есть несколько катков

Первая неделя 2020 года будет нерабочей для большинства кыргызстанцев. Это время вполне можно использовать для отдыха всей семьей на свежем воздухе.

Вариантов масса. Например, можно отправиться на одну из горнолыжных баз. Благо снега наконец-то достаточно. К концу года заработали все горнолыжные базы Кыргызстана. Кроме того, к большинству баз предусмотрен трансфер и есть пункты проката горнолыжного снаряжения. Так что вам не придется в спешке решать вопрос, как добраться и где взять лыжи-доски.

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Но помните — в новогодние выходные на самых популярных базах страны народу тьма. Если хотите не просто потусить, но и покататься, надо ехать на базы поменьше. Это не значит, что условия там хуже. Просто может быть меньше народа и больше места на склонах. Еще там можно сэкономить за счет более демократичной цены на катание.

Например, можно поехать на горнолыжную базу «Оруу-Сай». Она находится всего в 35 километрах от Бишкека. База работает с 10.00 до 16.00 ежедневно. Стоимость скипасса составляет 500 сомов для взрослого и 300 сомов для ребенка.

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Еще одна небольшая, но интересная база — «Политех», которая в 27 километрах от Бишкека, в урочище Каша-Суу. Она работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 16.00. Скипассы для взрослых обойдутся в 500 сомов в будние дни и 600 сомов — в выходные и праздники, для детей — 300 и 400 сомов.

Если экстремальный горнолыжный отдых не для вас, можно покататься на коньках. Катков в Бишкеке и его окрестностях достаточно. Время проведете весело и интересно всей семьей.

Выставки, спектакли, мастер-классы

Для тех, кто предпочитает размеренный и спокойный отдых, предлагаем посетить различные выставки и спектакли. Столичные театры и музеи подготовили специальную программу в дни новогодних каникул.

Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова организует новогодний калейдоскоп сказок. Так, сегодня на большой сцене покажут спектакль «Белоснежка и семь гномов», а на малой сцене — «Морозко». С 1 по 5 января ежедневные спектакли «Лесной переполох», «Белоснежка и семь гномов», «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник — Новый год», «Красавица и чудовище».

В Бишкекском драматическом театре показывают спектакль «Новогодние приключения Незнайки» и представление «У елки» с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев.

5 января в Кыргызской национальной филармонии состоится концерт «Классик для детей — 3». Это программа концертов классической музыки в сопровождении президентского камерного оркестра «Манас». В программе классические произведения известных композиторов и любимые мелодии из мультфильмов.

С 5 по 13 января 2020 года на городском базаре на улице Малдыбаева пройдет выставка скульптур изо льда «Хрупкая красота». Любой желающий сможет увидеть, как рождаются ледяные скульптуры, принять участие в голосовании за номинацию «Приз зрительских симпатий».

Провести время с пользой и обратить внимание на проблемы экологии можно в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева. Там до 14 января работает выставка «Роль изобразительного искусства в продвижении целей устойчивого развития в Кыргызстане». Участники выполнили работы (инсталляции, картины, скульптуры) с использованием твердых бытовых отходов.

Кроме того, до 10 января в музее проходит выставка Художественного училища имени Семена Чуйкова. Она посвящена 80-летию учебного заведения.

Кино или мастер-класс

Во время каникул можно посвятить пару дней походу в кинотеатры. К праздникам традиционно выходит множество новинок, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Так, с 25 декабря в кино показывают очередную часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк». Со 2 января в кыргызский прокат выходит еще один мультфильм российского производства — «Фиксики против кработов», а также южнокорейский мультик «Красные туфельки и семь гномов». С 9 января в прокате американский мультфильм «Камуфляж и шпионаж».

Поход в кинотеатр можно вполне совместить с посещением игровой площадки. Но имейте в виду, что желающих так провести время много. Если не боитесь подхватить ОРВИ, то смело идите на игровую площадку. Плюс в том, что там можно провести весь день, если хватит терпения.

Если стандартные площадки предполагают отдых только для детей, то попрыгать на батутах всей семьей можно в центре Smile. Поверьте, заряд позитива вам будет обеспечен.

Фото из интернета. Можно сходить с ребенком на детскую площадку в торговом центре

Устав от детских площадок, можно отправиться с чадом в зоопарк «Живая экзотика». У него есть два отделения — в ГУМ «Чынар» и кинотеатре «Россия».

Каникулы — отличное время, чтобы посетить различные мастер-классы. Например, кулинарная студия Orange Studio приглашает деток на мастер-классы по изготовлению пряничного домика, кальцоне и шоколадных маффинов, каннелони и брауни.

Как сэкономить на развлечениях

Новогодние развлечения требуют не только родительской фантазии, но и денег. Много денег. Чтобы не разориться за время новогодних каникул, заранее определите сумму, которую готовы потратить.

Помните, что каникулы закончатся, а после них нужно еще как минимум две недели жить до зарплаты.

Причем план будущих развлечений нужно сразу же обговорить с ребенком. В нашей семье, например, на школьные каникулы есть строгое правило: одно развлечение в день. Необязательно, что это будет связано с тратой средств. Поход на ближайшую ледяную горку покататься тоже считается.

Дело тут не только в экономии. Так ребенок все каникулы ждет чего-то нового. Если же все его хотелки и желания выполнить за первые пару дней, то оставшиеся десять он будет бесконечно жаловаться, что ему скучно.

Внимательно следите за соцсетями торговых центров. Часто в новогодние праздники они организуют бесплатные утренники.

В итоге вы и денег немного потратите, и праздник ребенку организуете. Можно заранее подготовить небольшой подарочек, который вручите чаду после такого утренника. Презент может быть символическим, тут ведь важно внимание и то, что его передал Дед Мороз.

Обязательно предусмотрите хотя бы три-четыре дня на развлечения дома. Можно, например, с ребенком приготовить праздничный стол. Или просто порисовать, устроить семейный просмотр новогоднего фильма.

Помните, что важны не потраченные на развлечения ребенка деньги, а время, которое вы проведете вместе.