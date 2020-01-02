Топ-10 самых популярных новостей 2019 года. Выбор читателей 24.kg

Ушедший 2019 год для Кыргызстана запомнится противостоянием нынешнего и бывшего президентов Сооронбая Жээнбекова и Алмазбека Атамбаева. Пиком стали арест последнего и спецоперация в селе Кой-Таш. Естественно, что почти все самые популярные новости связаны с этими событиями.

1 «Митинг Алмазбека Атамбаева в Бишкеке. Что происходит сейчас» — 420 тысяч 322 просмотра «Митинг Алмазбека Атамбаева в Бишкеке. Что происходит сейчас» — 420 тысяч 322 просмотра

Журналисты 24.kg целый день 8 августа освещали события в Кой-Таше, где начался второй день спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева. Кроме того, в трансляцию попали и события вечера и ночи, когда милиция наводила порядок в Бишкеке. Правоохранителям удалось не допустить мародерства и серьезных последствий.

2 «Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше» — 245 тысяч 185 просмотров «Задержание Алмазбека Атамбаева. Что происходит в Кой-Таше» — 245 тысяч 185 просмотров

Трансляция 24.kg, посвященная событиям 7 августа — первому дню спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева. Началось все со штурма дома бывшего главы государства в селе Кой-Таш спецназом ГКНБ, а закончилось полным фиаско силовиков. В ходе операции погиб сотрудник госкомитета, несколько военнослужащих оказались в плену у сторонников опального президента.

3 «Омурбек Бабанов возвращается в Бишкек. Что происходит сейчас» — 103 тысячи 495 просмотров «Омурбек Бабанов возвращается в Бишкек. Что происходит сейчас» — 103 тысячи 495 просмотров

Сразу после задержания в Кой-Таше бывшего главы государства в Бишкек 9 августа вернулся экс-лидер фракции «Республика — Ата Журт» Омурбек Бабанов. Первый раз он пытался это сделать в апреле 2019 года. Но дальше заявлений дело не пошло.

Большое число его сторонников встретили Омурбека Бабанова в аэропорту «Манас». Накануне же его приезда ГКНБ напомнил, что политик проходит обвиняемым по двум уголовным делам — выступлению в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовлению к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам, которое приостановили.

Возвращение Омурбека Бабанова в столицу не вернуло его в политику. А к концу года он и вовсе покинул пост председателя партии «Республика». Пойдет ли Омурбек Бабанов на парламентские выборы 2020-го и останется ли в Кыргызстане, пока неизвестно.

4 «Два года президентства. Оправдал ли Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос» — 102 тысячи 284 просмотра «Два года президентства. Оправдал ли Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос» — 102 тысячи 284 просмотра

Два года назад, 24 ноября 2017-го, Сооронбай Жээнбеков официально стал президентом Кыргызстана. 15 октября 2017 года за него проголосовали 54,77 процента избирателей. Однако сейчас все чаще звучит критика в адрес главы государства. 24.kg поинтересовалось у читателей, проголосовали бы они за Сооронбая Жээнбекова, если бы выборы были сегодня, и оправдал ли он надежды избирателей. В обоих случаях за президента отдали по 52 процента голосов. То есть у него, можно предположить, еще осталась неплохая поддержка.

5 «Ситуация с Атамбаевым. Омурбек Бабанов решил прилететь в Бишкек» — 86 тысяч 928 просмотров «Ситуация с Атамбаевым. Омурбек Бабанов решил прилететь в Бишкек» — 86 тысяч 928 просмотров

В Кыргызстане после первого неудачного штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш резко обострилась ситуация и усилилось противостояние между властью и его соратниками. Политическая партия «Республика» призвала главу государства Сооронбая Жээнбекова и бывшего президента решить вопрос мирным и законным путем. Кроме того, ее лидер Омурбек Бабанов решил прилететь в Бишкек.

6 «Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму» — 81 тысяча 942 просмотра «Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму» — 81 тысяча 942 просмотра

Фото из интернета. Азиз Батукаев в колонии

Генпрокуратура возобновила уголовное дело о досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева в феврале 2019 года. Постепенно оно становилось все более резонансным и втягивало в этот водоворот большее число людей. Кроме медиков, которые делали заключение по здоровью заключенного, под каток следствия попали и бывшие высокопоставленные чиновники, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

24.kg напомнило, кто такой Азиз Батукаев, за что отбывал наказание и почему не дает покоя кыргызским властям.

7 «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение« — 79 тысяч 474 просмотра «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение« — 79 тысяч 474 просмотра

Запуск в Бишкеке камер видеофиксации нарушений ПДД «Безопасный город» вызвал много обсуждений, восторга и осуждений. Люди долго спорили, насколько это эффективно и оправдано. 24.kg много писало обо всех аспектах проекта. Но очень популярной оказалась новость о запуске мобильного приложения по штрафам за нарушение ПДД.

8 «Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца» — 74 тысячи 836 просмотров «Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца» — 74 тысячи 836 просмотров

Следствие установило личность мужчины, убившего подполковника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова 7 августа в Кой-Таше. Изначально говорилось, что подозреваемыми являются ни бывший глава государства Алмазбек Атамбаев, ни его телохранители.

«По предварительным данным, Усенбека Ниязбекова застрелили из его же автомата. Известно, что подозреваемого задержали», — заявили редакции в августе 2019-го.

Однако к декабрю ситуация изменилась. Бывшему президенту вручили уведомление о подозрении в убийстве заместителя командира «Альфы». По официальным сведениям, баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.

Адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев считает, что дело об убийстве спецназовца сфабриковали. «Сначала задержали подозреваемого. Утверждали, что он застрелил его из своего оружия — АК-74. Затем следствие делает выводы, что убийство совершил Алмазбек Атамбаев из снайперской винтовки Драгунова», — сказал он.

9 «Алмазбек Атамбаев заявил, что Сооронбай Жээнбеков брал у него деньги» — 68 тысяч 987 просмотров

Фото 24.kg. Алмазбек Атамбаев на митинге протии в коррупции

Бывший президент Алмазбек Атамбаев еще на свободе и активно критикует власти Кыргызстана, особенно своего преемника Сооронбая Жээнбекова.

«Я верил тем, кто был рядом на протяжении 24 лет, однако за последний год и семь месяцев у него открылись глаза. Сейчас мы смотрим на мультимиллионеров во главе с Сооронбаем. Они тоже были рядом со мной и брали у меня деньги. Я тоже верил, что у них нет ни копейки денег», — заявил на встрече со сторонниками Алмазбек Атамбаев.

10 «Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники» — 68 тысяч 336 просмотров «Возле дома Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше собираются его сторонники» — 68 тысяч 336 просмотров

Эта новость от 22 июня 2019 года. Слухи о возможном аресте бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева ходили по республике несколько месяцев. В особо пиковых ситуациях у дома бывшего президента в селе Кой-Таш собирались его сторонники.

Алмазбека Атамбаева все-таки арестовали, но 8 августа 2019-го. Хотя первую попытку задержания спецназом подразделения «Альфа» он благодаря сторонникам пережить все-таки смог.