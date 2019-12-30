Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 30 декабря 1968 года

Самым холодным в Бишкеке (или тогда — Фрунзе) было 30 декабря 1968 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

Отмечается, что в столице зафиксировали 27 градусов мороза.

Самым теплым предпоследний день года был в 1973-м, когда столбик термометра показал +14,6 градуса.

Отметим, ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2019 год, а погодных аномалий — с 1925 года.

Среднесуточная температура декабря по норме в Бишкеке составляет −0,8 градуса.

Самым теплым в столице был декабрь 1925 года, когда средняя температура воздуха за месяц составила +5,2 градуса. Самым холодным оказался декабрь 1984-го, когда средняя температура составила минус 13,7 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 30 декабря 2019 года днем на большей части Кыргызстана временами ожидается снег. Ночью в Бишкеке будет 2-4 градуса мороза, а днем воздух прогреется до +3-5 градусов.