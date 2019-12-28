В Бишкеке 28 декабря облачно. Температура воздуха +11 градусов. День увеличился до 9 часов 2 минут.
Куда сходить
Культура
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Белоснежка и семь гномов»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- во всех районах Бишкека проходят праздничные мероприятия; Подробнее
- Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова проведет новогодний концерт;
- на аллее возле памятника Курманджан Датке продолжается новогодняя ярмарка. Подробнее
Спорт
- международные соревнования по бирманскому боксу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Бекзат Осмоналиев
Родился 28 декабря 1988 года в Токтогуле. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр 2012 года.
Памятные даты
Международный день кино
Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и любителей кино по всему миру.
Двадцать восьмого декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.
С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные.
В Кыргызстане создано ОАО «Государственная страховая организация»
Тридцать первого июля 2015 года принят Закон КР «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В целях реализации закона и создано ОАО.
Оно создало «экономические условия для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате пожаров и стихийных бедствий».
Учредителем выступает Фонд по управлению государственным имуществом. Уставный капитал ОАО определен в 50 миллионов сомов путем выпуска и оплаты 500 тысяч простых именных акций.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Юсуп Абдрахманов
Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.
В начале 1920-х годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.
В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.
Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году.
Родился профессор Аширали Зурдинов
Родился 28 декабря 1946 года в селе Савай Ошской области.
Прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой базисной и клинической фармакологии, от заместителя декана лечебного факультета до ректора КГМА имени И.Ахунбаева.
Он является известным в СНГ специалистом в области фармакологической коррекции физической и умственной работоспособности, гипоксических состояний организма.
В 2003 году избран почетным членом Научного общества фармакологов России.
Автор более 290 научных работ, двух патентов РФ, 16 патентов КР и двух изобретений. Член редакционного совета ряда научных журналов и справочников. Заместитель главного редактора, главный редактор нескольких выпусков Формуляра основных лекарственных средств Кыргызской Республики.
В 1998 году Аширали Зурдинов организовал и до 2016 года возглавлял Фармакологический комитет Минздрава страны, а с 1999 года под его руководством начата подготовка клинических фармакологов через клиническую ординатуру и в учреждениях здравоохранения введена новая специальность «врач —клинический фармаколог».
Под его руководством защищены пять докторских и 35 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите две докторские диссертации.
Он является отличником здравоохранения СССР, заслуженным деятелем науки, отличником образования Кыргызстана.