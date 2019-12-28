В Бишкеке 28 декабря облачно. Температура воздуха +11 градусов. День увеличился до 9 часов 2 минут.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Белоснежка и семь гномов»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

во всех районах Бишкека проходят праздничные мероприятия; Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова проведет новогодний концерт;

на аллее возле памятника Курманджан Датке продолжается новогодняя ярмарка. Подробнее Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише»

Спорт

международные соревнования по бирманскому боксу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Бекзат Осмоналиев

Родился 28 декабря 1988 года в Токтогуле. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, участник летних Олимпийских игр 2012 года.

Памятные даты

Международный день кино

Фото 24.kg. Макет кинотеатра «Ала-Тоо»

Это праздник кинематографистов — работников этого удивительного искусства — и любителей кино по всему миру.

Двадцать восьмого декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. И, как известно, фильмы бывают разных жанров: научные, документальные, публицистические, художественные.

В Кыргызстане создано ОАО «Государственная страховая организация»

Тридцать первого июля 2015 года принят Закон КР «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий». В целях реализации закона и создано ОАО.

Оно создало «экономические условия для возмещения потерь, связанных с повреждением или уничтожением жилых помещений в результате пожаров и стихийных бедствий».

Учредителем выступает Фонд по управлению государственным имуществом. Уставный капитал ОАО определен в 50 миллионов сомов путем выпуска и оплаты 500 тысяч простых именных акций.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Юсуп Абдрахманов

Фото из Госархива. Абдыкадыр Орозбеков и Юсуп Абдрахманов на Первомайской демонстрации. 1927 год

Родился 28 декабря 1901 года в селе Чиркей Каракольского уезда. Советский государственный и политический деятель, первый председатель Совета Народных комиссаров Киргизской АССР.

В начале 1920-х годов совместно с Абдыкеримом Сыдыковым, Ишеналы Арабаевым выдвинул предложение о создании автономии в составе Туркестанской республики. Именно воплощению этой мечты он отдал свою жизнь. В 1924 году ВЦИК принял историческое постановление об образовании в составе РСФСР Кара-Киргизской автономной области.

В 1937 году Юсупа Абдрахманова обвинили в шпионаже, измене, организации националистических контрреволюционных движений и левом троцкистском уклоне. Его принудили подписаться под ложными показаниями. Позже Абдрахманов написал заявления на имя генпрокурора СССР и главы НКВД, в которых отказался от показаний.

Расстрелян 5 ноября 1938 года. Реабилитирован в 1958 году.

Родился профессор Аширали Зурдинов

Родился 28 декабря 1946 года в селе Савай Ошской области.

Прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой базисной и клинической фармакологии, от заместителя декана лечебного факультета до ректора КГМА имени И.Ахунбаева.

Он является известным в СНГ специалистом в области фармакологической коррекции физической и умственной работоспособности, гипоксических состояний организма.

В 2003 году избран почетным членом Научного общества фармакологов России.

Автор более 290 научных работ, двух патентов РФ, 16 патентов КР и двух изобретений. Член редакционного совета ряда научных журналов и справочников. Заместитель главного редактора, главный редактор нескольких выпусков Формуляра основных лекарственных средств Кыргызской Республики.

В 1998 году Аширали Зурдинов организовал и до 2016 года возглавлял Фармакологический комитет Минздрава страны, а с 1999 года под его руководством начата подготовка клинических фармакологов через клиническую ординатуру и в учреждениях здравоохранения введена новая специальность «врач —клинический фармаколог».

Под его руководством защищены пять докторских и 35 кандидатских диссертаций, подготовлены к защите две докторские диссертации.

Он является отличником здравоохранения СССР, заслуженным деятелем науки, отличником образования Кыргызстана.