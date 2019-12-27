Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного года Кыргызстана и России

Обьявляется конкурс на лучшую концепцию фирменного стиля и слогана Перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.
Допускаются конкурсные работы, которые включают в себя логотип, слоган, описание фирменного стиля и руководство по использованию.
Один участник может подать одну работу. Прием пройдет с 26 декабря до 9 января по электронному адресу KG-RU_2020year@mail.ru.
Общий призовой фонд конкурса — 70 тысяч сомов.
Подробности можно узнать по телефону 0996312664816.