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Общество

Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного года Кыргызстана и России

Обьявляется конкурс на лучшую концепцию фирменного стиля и слогана Перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

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Допускаются конкурсные работы, которые включают в себя логотип, слоган, описание фирменного стиля и руководство по использованию.

Один участник может подать одну работу. Прием пройдет с 26 декабря до 9 января по электронному адресу KG-RU_2020year@mail.ru.

Общий призовой фонд конкурса — 70 тысяч сомов.

Подробности можно узнать по телефону 0996312664816.

 
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