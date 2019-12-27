Объявлен конкурс на логотип и слоган для Перекрестного года Кыргызстана и России

Обьявляется конкурс на лучшую концепцию фирменного стиля и слогана Перекрестного года Кыргызстана и России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

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Допускаются конкурсные работы, которые включают в себя логотип, слоган, описание фирменного стиля и руководство по использованию.