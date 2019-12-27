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Общество

Конфликт на границе. В больнице остается один пострадавший

В Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии остается один пострадавший во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщили в БНИЦТиО.

У военнослужащего было огнестрельное ранение. Его прооперировали, извлекли пулю.

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«Состояние пострадавшего относительно удовлетворительное. Он получает лечение», — отметили в БНИЦТиО.

В пресс-центре Минздрава добавили, что все пострадавшие, получавшие лечение в Баткенской областной объединенной больнице, выписаны.

Напомним, что 18 декабря 2019 года в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.
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