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Общество

В Бишкеке продолжают высаживать хвойные деревья. Горожане могут внести вклад

Бишкекзеленхоз продолжает зимние посадки хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, обновление зеленого фонда города является одним из мероприятий по улучшению ситуации с загрязнением воздуха.

Более 300 саженцев туи восточной высадили в новом мини-сквере в жилом массиве «Ак-Ордо». Весной тут появятся лиственные деревья и газоны.

Посадили новые деревья — можжевельник и тую — и на улице Масалиева.

В мэрии напомнили, что горожане могут внести вклад в озеленение столицы. «Купив живую елочку, после праздника ее можно посадить во дворе, скверах, на улицах, аллеях и в новом парке «Ынтымак». Проконсультироваться, какое дерево лучше выбрать и где посадить, можно в Бишкекзеленхозе по телефонам 0312375330, 0709399977», — отметили в мэрии.
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