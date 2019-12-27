В Бишкеке 27 декабря безоблачно. Температура воздуха +10 градусов. День увеличился до 9 часов 2 минут.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить сегодня, смотрите в Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Памятные даты

День сотрудника паспортно-визового контроля МВД Кыргызской Республики

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и обязательной прописке паспортов.

С этого времени 27 декабря и считается днем создания паспортно-визовой службы в Советском Союзе, и именно к этой дате был приурочен и День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана.

В 2000 году отдел паспортно-визовой работы был реорганизован в управление. 30 мая 2006-го на базе управления паспортно-визовой работы указом президента был образован департамент паспортного и визового контроля.

Установлены дипотношения между Кыргызстаном и США

Фото open.kg

Дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и США были установлены 27 декабря 1991 года. США были среди первых стран, признавших независимость Кыргызстана.

Посольство США в Кыргызстане открыто 1 февраля 1992 года. В том же году состоялось официальное открытие Посольства Кыргызстана в США.

Сегодня в Посольстве КР в США зарегистрировано порядка 4 тысяч кыргызских граждан. Однако эти цифры не отражают их реального количества, так как регистрация при диппредставительстве носит добровольный характер.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Абдырай Осмонов

Фото 24.kg. Абдырай Осмонов на открытии персональной выставки в Бишкеке

Родился 27 декабря 1939 года в селе Шалба Иссык-Кульской области.

Читайте по теме Для тех, кто устал от современного искусства. Посетите выставку Абдырая Осмонова

Известный кыргызский живописец, верный реалистическим традициям, вошел в кыргызское искусство в 1960-е годы. Участник огромного числа выставок, посвященных труду, спорту, природе, людям, стройкам страны, плодам кыргызской земли.

Преподавал в художественном училище имени Семена Чуйкова. Среди его учеников народные и заслуженные художники Кыргызстана.

Лучшие работы хранятся в Кыргызском национальном музее изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

Родился писатель Талип Ибраимов

Фото из интернета. Талип Ибраимов

Родился 27 декабря 1940 года в селе Сары-Булак.

Более 30 лет работал редактором на киностудии «Кыргызфильм».

Удостоен звания заслуженного деятеля искусств Кыргызстана. Прозу начал писать, выйдя на пенсию. В 2006 году стал лауреатом международного литературного конкурса «Русская премия» в номинации «Малая проза» (за сборник повестей «Старик и Ангел»).

По его сценариям поставлены игровые фильмы: «Среди людей», «Деревенская мозаика», «Верить и знать», «Пейзаж глазами спринтера», «Я не хочу так больше жить», «Плакальщица», а также многие документальные киноленты.

Умер в 2016 году.

Умер писатель Исабек Исаков

Фото wikipedia.org. Исабек Исаков

Родился 1 сентября 1933 года в совхозе Тендик Нарынской области. Заслуженный деятель культуры КР, поэт, писатель и журналист.

Сборник первых произведений «Ороз менен короз» издан в 1959 году, посвящен детской аудитории. В 1960 году выходит сборник рассказов «Турсундун тамашасы». На русском языке творчество мастера представлено книгами «Песня о земле», «Путь жизни», «Светлый путь», «Дорога жизни», «Юные годы» и другими.

Его произведения переведены на русский, украинский, казахский, узбекский, таджикский, эстонский, азербайджанский и другие языки. На многие его стихи разными авторами созданы музыкальные произведения.

Исабек Исаков является одним из известных переводчиков.

Видное место в его творческой жизни занимала журналистика. Он автор многих очерков, публицистических статей и материалов.

В 1959 году избран членом Союза журналистов СССР, в 1963-м — членом Союза писателей СССР.

Умер 27 декабря 2014 года.