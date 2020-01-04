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Общество

Топ-15 самых ожидаемых фильмов 2020 года

Кинокомпании в 2020 году приготовили для зрителей немало интересных фильмов на любой вкус. Ожидаются как продолжения полюбившихся историй, так и совершенно новые картины.

24.kg подготовило 15 самых ожидаемых фильмов 2020 года. Будем надеяться, что эти ленты покажут и в кинотеатрах Кыргызстана.

1
«Под водой» (ужасы, боевик). Выход в прокат в январе

В фильме рассказывают историю о команде ученых, которые переживают землетрясение на подводной исследовательской станции. В результате они столкнутся с неведомым океанским ужасом.

В фильме снялась главная, по мнению Голливудской ассоциации кинокритиков, актриса десятилетия Кристен Стюарт, а также ТиДжей Миллер, Венсан Кассель и другие.

2
«Плохие парни навсегда» (боевик, комедия). Выход в прокат в январе

Продолжение кинохитов 1995 и 2003 годов, подаривших известность Уиллу Смиту и режиссеру франшизы Майклу Бэю. Оказалось, что главные герои давно рассорились и каждый занимается своей жизнью. Но им приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник.

В ролях все те же, но немного постаревшие Уилл Смит и Мартин Лоуренс.

3
«Джентльмены» (криминальная комедия). Выход в прокат в январе

Новый фильм Гая Ричи расскажет о дерзком и смышленом выпускнике Оксфорда, который разработал схему использования поместий обедневших английских аристократов в своих корыстных целях. Когда герой решает продать бизнес и обналичить заработанные деньги, на его голову сваливается немало проблем, которые в конечном счете приведут к погоням и перестрелкам.

Актерский состав у гангстерского боевика звездный — Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант и Чарли Ханнэм.

4
«Соник в кино» (фэнтези, семейный). Выход в прокат в феврале

Художественный фильм с совмещением живых актеров и анимации кинорежиссера Джеффа Фаулера. Всеми любимый синий ежик Соник с новым другом Томом Вачовски знакомится со всеми жизненными проблемами на Земле и противостоит доктору-злодею Роботнику.

Главные роли в фильме исполняют Бен Шварц, Джеймс Марсден и Джим Керри.

5
«Человек-невидимка» (ужасы). Выход в прокат в феврале

В основе сюжета одноименный роман Герберта Уэллса. Сесилия Касс долгое время состояла в отношениях с жестоким и богатым ученым Эдрианом. Однажды она сбегает от него, из-за чего ученый покончил с собой. Но после смерти супруга Сесилии кажется, что за ней следит некто невидимый, кто очень похож на бывшего возлюбленного.

В ролях: Элизабет Мосс, Элдис Ходж, Оливер Джексон-Коэн, Сторм Рейд.

6
«Хищные птицы» (боевик, криминал, приключения). Выход в прокат в феврале

Спин-офф о Харли Квинн и ее жизни после расставания с Джокером. Помимо героини Марго Робби, появятся и другие персонажи комиксов — Черная Канарейка, Охотница, Бэтгерл. Они докажут свою силу, вступив в войну с криминальным авторитетом Романом Сионисом.

В фильме снялись именитые актеры, которые до этого обходили супергеройское кино стороной, в частности Юэн Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд.

7
«Мулан» (драма, боевик). Выход в прокат в феврале

Игровой ремейк режиссера Ники Каро диснеевского мультфильма 1998 года о храброй китайской девушке, которая, переодевшись в мужскую одежду, отправляется на войну вместо больного отца.

Роль Мулан играет звезда «Запретного царства» Лю Ифэй, императором Китая стал Джет Ли, а Донни Йен исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

8
«Новые мутанты» (ужасы, фантастика). Выход в прокат в апреле

Пятерых подростков-мутантов насильно удерживают на секретной базе. Столкнувшись с собственными разрушительными способностями, они решают вырваться из заточения. Супергеройская лента заметно отличается от других фильмов о «Людях Икс». Зрителя ждет молодежная хоррор-драма.

Снялись Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Антонио Бандерас, Алиси Брага, Чарли Хитон, Блю Хант и другие.

9
«Черная Вдова» (фантастика, боевик). Выход в прокат в апреле

Американская киностудия Marvel продолжает экранизировать комиксы. На этот раз главной героиней фильма станет Черная Вдова. После событий в аэропорту «Лейпциг-Галле» Наташу настигли ошибки прошлого. Она решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она стала вдовой.

Главную роль в фильме сыграет актриса Скарлетт Йоханссон. В нем также задействованы Флоренс Пью, Роберт Дауни младший, Рэйчел Вайс.

10
«Не время умирать» (боевик, триллер, приключения). Выход в прокат в апреле

25-й фильм из серии о Джеймсе Бонде. Спецагент покидает службу в МИ-6 и наслаждается безмятежной жизнью на Ямайке. Его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ просит помощи в поисках пропавшего ученого. Миссия по его спасению оказывается более сложной, чем ожидалось, и приводит Бонда к таинственному злодею, завладевшему новыми опасными технологиями.

В роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг.

11
«Топ Ган: Мэверик» (боевик). Выход в прокат в июне

Продолжение фильма «Лучший стрелок». Режиссером выступил Джозеф Косински, а главную роль исполнил Том Круз. Пит «Мэверик» Митчелл более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Приступив к подготовке отряда выпускников «Топ Ган» для специальной миссии, Мэверик встречает лейтенанта Брэдли Брэдшоу, сына покойного друга.

В фильме также снялись Эд Харрис, Дженнифер Коннелли, Моника Барбаро, Джон Хэмм и другие.

12
«Чудо-женщина: 1984» (фэнтези, боевик). Выход в прокат в июне

Чтобы обрести безграничное могущество, миллиардер Максвелл Лорд надеется найти магический артефакт при помощи британского археолога. По вине миллиардера археолог превращается в неуправляемую женщину-кошку. Противостоять обоим и вновь спасти человечество готова Чудо-женщина в лице обворожительной Галь Гадот.

В ролях: Педро Паскаль, Кристен Уиг, Конни Нильсен, Крис Пайн и другие.

13
«Довод» (боевик, триллер, драма). Выход в прокат в июле

Предстоящий британо-американский фильм Кристофера Нолана. Пока о ленте известно только то, что это боевик о международном шпионаже с захватывающим сюжетом, действие которого происходит в семи странах мира.

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики.

14
«Круиз по джунглям» (приключения, семейный). Выход в прокат в июле

Начало ХХ века. Группа авантюристов во главе с отважной Лили Хоутон (Эмили Блант) отправляется в путешествие по Амазонке в поисках дерева, которое наделено магическими целебными свойствами. В дебрях джунглей путников подстерегают не только дикая природа, но и ловушки членов конкурирующей экспедиции.

Компанию Эмили Блант на экране составили Дуэйн Джонсон, Джек Уайтхолл и Эдгар Рамирес.

15
«Дюна» (фантастика, драма, приключения). Выход в прокат в ноябре

Фантастический фильм режиссера Дени Вильнева по роману Фрэнка Герберта. Человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис, чья главная ценность — пряность, самое важное вещество во Вселенной.

В ролях: Ребекка Фергюсон, Тимоти Шаламе, Зендая, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Дэйв Батиста Хавьер Бардем и другие.
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