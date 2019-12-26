Смог не причина. Оказалось, что роста болезней легких нет

Пятилетний анализ, по сравнению с бронхолегочными заболеваниями, показал, что подъема болезней нет. Об этом сообщил заведующий отделом гигиены труда при Минздраве Алтай Толонбаев.

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«В основном смог влияет на здоровье тех граждан, которые находятся в группе риска. Это дети, пожилые люди, беременные женщины. Но хочу сказать, что сегодня нельзя говорить о резком подъеме заболеваний онкологией, болезней сердечно-сосудистой системы», — отметил Алтай Толонбаев.

Отметим, экоактивисты неоднократно говорили о проблеме смога в Бишкеке, которая с каждым днем становится острее. Чиновники продолжают утверждать, что загрязнение воздуха в столице не превышает критический уровень. При этом ежедневные замеры вредных выбросов показывают, что ходить без маски по улицам города опасно.