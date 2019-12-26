Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело

По факту ДТП, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что в настоящий момент следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой действиям водителя маршрутки будет дана юридическая оценка.

«Водитель маршрутки не задержан. Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР», — отметили в ГУВД.

На Telegram-канале «Короче» также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что женщина упала, выходя из маршрутки.