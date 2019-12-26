12:46
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело

По факту ДТП, в котором погибла женщина, возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Читайте по теме
В Бишкеке женщина упала под колеса маршрутки и погибла

Уточняется, что в настоящий момент следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой действиям водителя маршрутки будет дана юридическая оценка.

«Водитель маршрутки не задержан. Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств» УК КР», — отметили в ГУВД.

На Telegram-канале «Короче» также опубликовали видео с места происшествия. На кадрах видно, что женщина упала, выходя из маршрутки.

Ссылка:
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
В аварии в Новосибирске погибли два кыргызстанца
В ДТП в селе Кызыл-Туу погибли двое мужчин
На автодороге Бишкек — Торугарт две машины съехали в кювет из-за гололеда
В Бишкеке КамАЗ задавил женщину
ДТП с участием общественного транспорта: мэрия обещает компенсации пострадавшим
В аварии с участием автобуса, троллейбуса и двух машин пострадали шесть человек
Легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус в Бишкеке
ДТП с начальником сокулукской милиции. Один из пострадавших умер
ДТП с начальником сокулукской милиции. Расследованием займется ГКНБ
ДТП в Оренбургской области. Премьер Кыргызстана ограничился соболезнованиями
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не&nbsp;отдает Сына руководителя аппарата Жогорку Кенеша просят вернуть долг. Не отдает
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; появились бесконтактные карты Visa payWave и&nbsp;снизились тарифы В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
Поздравьте близких с&nbsp;Новым годом вместе с&nbsp;Beeline! Поздравьте близких с Новым годом вместе с Beeline!
Новогодний гид по&nbsp;подаркам: АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;O!Store Новогодний гид по подаркам: АКЦИИ и СКИДКИ в O!Store
В&nbsp;ЗАО &laquo;Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк&raquo; сменится руководство В ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» сменится руководство
26 декабря, четверг
12:42
Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили 270 бань и саун Загрязнение воздуха. В Бишкеке проверили 270 бань и сау...
12:39
Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело
12:30
Новый год на пороге. Как украсить квартиру подручными средствами
12:16
В «Бакай Банке» появились бесконтактные карты Visa payWave и снизились тарифы
12:15
Чиновники опять заявляют, что загрязнение воздуха в Бишкеке в пределах нормы