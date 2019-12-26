Конфликт на границе. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство

После конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области милиция возбудила уголовное дело. Об этом 24.kg сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

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Уточняется, что факт ранения военнослужащего и гражданских людей зарегистрирован в ЕРПП по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе «Покушение на убийство».

«Расследование ведет межведомственная следственная группа. В нее входят сотрудники ГКНБ, МВД, а также органов прокуратуры. К сожалению, при расследовании дела между двумя странами могут возникнуть некоторые разногласия», — сказал Жениш Разаков.

Напомним, что 18 декабря 2019 года в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.