Получить водительские права можно будет в выходные

Выдачу водительских удостоверений будут осуществлять не только в будние дни, но и в выходные — 28 и 29 декабря. Об этом сообщили в Государственной регистрационной службе.

В ведомстве напомнили, что прием заявлений на обмен временных на постоянные права осуществляют в территориальных подразделениях государственного учреждения «Унаа». А вот выдают права в Центре обслуживания населения (ЦОН № 4) по адресу: улица Мухтара Ауэзова, 1/5 (гипермаркет «Два прораба»).

ЦОН будет работать в ближайшие субботу и воскресенье с девяти утра до пяти вечера.

«Обращаем внимание, что действующие удостоверения (старого образца) действительны до истечения их срока действия. Замену таких прав производят исключительно на добровольной основе», — подчеркнули в ГРС.

Срок действия временных прав не истекает 31 декабря 2019 года. Постановлением правительства его продлили до 15 февраля 2020 года.