В Бишкеке пропала несовершеннолетняя. Ее нашли на следующий день

В Бишкеке сотрудники милиции нашли пропавшую 16-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 24 декабря в УВД Ленинского района с заявлением обратилась гражданка И.Б. Она просила помочь найти ее несовершеннолетнюю дочь М.Х.

Фото ГУВД Бишкека. Милиционеры нашли без вести пропавшую девочку

«Девочка вчера примерно в 17.00 вышла из маршрутки в районе проспекта Чуй и не вернулась домой. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Сегодня рано утром в ходе комплекса поисковых и разыскных мероприятий сотрудники ГУГССО МВД, согласно ориентировке на улице Дэн Сяопина, нашли М.Х. Девочка передана родителям», — сообщили в ГУВД.

В ведомстве не сообщают, где находилась девочка и почему не пошла домой.