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Общество

Коллекционные монеты, посвященные писателям, выпустили в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты в честь казахских писателей. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

В оборот ввели монеты номиналом 100 тенге из серии «Выдающиеся события и люди». Их приурочили к 125-летию со дня рождения Ильяса Жансугурова, Сакена Сейфуллина, Беимбета Майлина и Турара Рыскулова.

Национального банка
Фото Национального банка. Монета в честь Сакена Сейфуллина

Сакен Сейфуллин — основоположник современной казахской литературы, поэт и писатель, государственный деятель. Основатель Союза писателей Казахстана.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображен герб Казахстана. Слева и справа от герба расположены элементы национального орнамента. По окружности надписи QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI • NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN. В нижней части — надписи 100 TEŃGE, обозначающие номинал монет.

Национального банка
Фото Национального банка. Монета в честь Турара Рыскулова

Турар Рыскулов — видный политический и государственный деятель.

На оборотной стороне (реверсе) монет на фоне стилизованной контурной карты Казахстана размещены портретные изображения, элементы казахской юрты (кереге), надписи 125 JYL. Они выполнены в виде декора казахской юрты (баскур).

Национального банка
Фото Национального банка. Монета в честь Беимбета Майлина
 

Беимбет Майлин — казахский писатель, драматург.

Монеты предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они изготовлены из сплава мельхиор, качество изготовления — brilliant uncirculated. Тираж составляет 7 тысяч штук каждого вида.

Национального банка
Фото Национального банка. Монета в честь Ильяса Джансугурова

Ильяс Джансугуров — классик казахской литературы, поэт. Первый председатель Союза писателей Казахстана.

Нацбанк Казахстана также выпустил в обращение коллекционные монеты Á.Qasteev Búrkitshi номиналом 500 тенге из серии «Изобразительное искусство Казахстана».

Национального банка
Фото Национального банка. Монета с беркутчи
 

Монеты изготовлены из серебра с применением технологии цветной печати. В ее дизайне использовали изображение картины основоположника казахского изобразительного искусства, народного художника Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Абылхана Кастеева «Охотник с беркутом».
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