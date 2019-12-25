Вывод миллионов из КР. Вопрос отставки силовиков обсудят по итогам расследования

Вопрос об отставке руководства Таможенной службы, ГКНБ, ГСБЭП и Финразведки рассмотрят по итогам расследования межведкомиссии. Об этом говорится в ответе на запрос депутата парламента Дастана Бекешева. Он опубликовал ответ из аппарата правительства в соцсетях.

После публикации журналистского расследования о выводе 700 млн$ я обратился к Президенту с просьбой уволить руководителей правоохранительных органов, а мне отвечает замрук АП pic.twitter.com/fvpnputAQC — Дастан Бекешев (@bekeshev) 24 декабря 2019 г.

Напомним, после публикации журналистского расследования о незаконном выводе миллионов из Кыргызстана депутат парламента Дастан Бекешев обратился к президенту страны с просьбой уволить руководителей правоохранительных органов.

Накануне ему пришел ответ, однако не из аппарата президента, а из правительства. Как отмечает нардеп, письмо на бланке заместителя руководителя аппарата почему-то подписано уполномоченным представителем правительства в ЖК КР Алмасбеком Абытовым.

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В ответе сообщается, что на данный момент с целью объективного и всестороннего расследования фактов незаконного вывода денежных средств и контрабандных схем в КР, опубликованных в СМИ, создана межведомственная комиссия. В ее состав вошли сотрудники ГКНБ, МВД, ГСБЭП.

«Межведомственная комиссия начала процесс досудебного производства, и все необходимые следственные мероприятия проводятся в полном объеме. Результаты досудебного производства могут послужить основой для дачи юридической оценки в принятии соответствующих мер и рассмотрении ответственности должностных лиц, причастных к схемам по незаконному выводу денежных средств», — говорится в письме.

«Вопрос об освобождении от должности руководства Таможенной службы, ГКНБ, Финполиции и Финразведки будет рассматриваться по результатам расследования факта о незаконном выводе денег, опубликованном в СМИ», — резюмируется в письме.