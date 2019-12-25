09:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На ремонт теплотрассы в школе № 3 опять нужен миллион сомов. Что скажет мэр?

Управление капитального строительства Бишкека вновь объявляет тендер на ремонт теплотрассы школы № 3. Об этом сообщает портал государственных закупок. 

По его данным, на ремонтные работы планируется потратить 1 миллион 80 тысяч сомов. 

Читайте по теме
Мэр Бишкека возмущен. Миллион на ремонт отопления в школе: кто составлял смету

Напомним, что авария произошла еще во время осенних каникул. В начале ноября, когда город стали подключать к отоплению, в учебном заведении это сделать было невозможно. Санврач выписал предписание о закрытии школы. 

После того как на плановом совещании мэр столицы раскритиковал муниципальные подразделения и службы за отсутствие отопления в этом общеобразовательном учреждении и специализированном детском саду № 117, а также за составленную смету на ремонт, аварию устранили менее чем за сутки. Тогда же сообщили, что на территории школы заменить требовалось небольшой участок трубы.  

За порыв теплотрассы в школе № 3 и детском саду № 117 уволен глава управления капитального строительства Азамат Омурзаков.
Ссылка:
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
На деньги Азербайджана начали строить школу в жилмассиве «Кок-Жар»
В трех школах Бишкека построят новые корпуса
Класс Конфуция школы-гимназии № 69 признан лучшим во всем мире
Госсанэпиднадзор закрыл частную школу в Бишкеке. Ее организовали самовольно
Мэр Бишкека возмущен. Миллион на ремонт отопления в школе: кто составлял смету
День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что в классах холодно
Где учатся наши дети? В туалетах, переоборудованных под школьные классы
В 35 школах Бишкека есть надворные туалеты
Школы Бишкека перегружены, а в некоторых сдаются помещения в аренду
Аварийную школу № 75 в Бишкеке снесут и построят новую
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15&nbsp;лет, Кулматова освободили Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову дали 15 лет, Кулматова освободили
Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость Новое журналистское расследование. Как клан Абдукадыра скупал недвижимость
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
25 декабря, среда
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняется возле Ошского рынка Загрязнение воздуха в Бишкеке. Высокий уровень сохраняе...
08:58
На ремонт теплотрассы в школе № 3 опять нужен миллион сомов. Что скажет мэр?
08:46
В Токтогуле учителя обвинили в избиении ученика. Не понравился рюкзак мальчика
08:35
Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в незаконном обороте оружия
08:23
Кыргызстанцы выиграли семь золотых медалей на международном турнире по кунг-фу
24 декабря, вторник
23:48
Армия США получила на вооружение «Серого волка»
23:29
Кыргызстанку судят на Камчатке за два факта нелегального пересечения границы
23:07
По-футбольному. В матче НХЛ хоккеист головой забил шайбу в ворота
22:44
Нет денег на ремонт музея Чингиза Айтматова. Депутат Дастан Бекешев возмущен