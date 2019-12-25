На ремонт теплотрассы в школе № 3 опять нужен миллион сомов. Что скажет мэр?

Управление капитального строительства Бишкека вновь объявляет тендер на ремонт теплотрассы школы № 3. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на ремонтные работы планируется потратить 1 миллион 80 тысяч сомов.

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Напомним, что авария произошла еще во время осенних каникул. В начале ноября, когда город стали подключать к отоплению, в учебном заведении это сделать было невозможно. Санврач выписал предписание о закрытии школы.

После того как на плановом совещании мэр столицы раскритиковал муниципальные подразделения и службы за отсутствие отопления в этом общеобразовательном учреждении и специализированном детском саду № 117, а также за составленную смету на ремонт, аварию устранили менее чем за сутки. Тогда же сообщили, что на территории школы заменить требовалось небольшой участок трубы.

За порыв теплотрассы в школе № 3 и детском саду № 117 уволен глава управления капитального строительства Азамат Омурзаков.