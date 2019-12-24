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Общество

В трех школах Бишкека построят новые корпуса

В Бишкеке построят новые корпуса в общеобразовательных школах № 72, 59 и 16. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, горожане, вице-мэр Бишкека по социальным вопросам Татьяна Кузнецова заложили капсулы под основание новых зданий.

В школе № 72 в микрорайоне «Джал» появится корпус на 225 ученических мест, в школе № 59 — пристройка. Мощность учебного заведения увеличится на 150 мест.

На 225 учеников больше сможет учиться в школе № 16 после строительства нового корпуса.

Средства выделили с государственного депозитного счета по борьбе с коррупцией.

«Как заверяют сотрудники Чуйского управления капитального строительства, новые здания откроют двери для школьников уже в следующем году», — отметили в муниципалитете.
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