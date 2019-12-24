Из Кыргызстана в Узбекистан выехали 150 тысяч человек

Из Кыргызстана в Узбекистан выехало более 150 тысяч человек. Об этом сообщает

Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

По данным Государственного комитета РУз по развитию туризма, всего в ноябре в республику въехало 633 тысячи 986 человек (476 тысяч 131 — в ноябре прошлого года), из стран СНГ — 600 тысяч 623. В том числе из Кыргызстана — 154 тысячи 52 человека, из Таджикистана — 153 тысячи 745, из Туркменистана — 68 тысяч 640 и из России — 34 тысячи 354. Из остальных постсоветских государств — Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы и Украины — суммарно въехало 3 тысячи 492 человека.

Самый большой прирост въехавших показали Туркменистан (250,3 процента) и Кыргызстан (42,9 процента), тогда как по темпам прироста (4,5 процента) Казахстан в числе аутсайдеров.