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Общество

Кыргызстанку судят на Камчатке за два факта нелегального пересечения границы

Прокуратура Камчатского края России утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконном пересечении границы в отношении гражданки Кыргызстана. Об этом сообщил портал Vostok.Today.

По его данным, 31-летнюю мигрантку выдворили за пределы РФ четыре года назад из-за нарушения режима пребывания на территории России и запретили возвращаться вплоть до 2020-го. Но женщина на родине поменяла паспорт и попыталась прилететь на Камчатку через Новосибирск. В Сибири ее разоблачили и отправили обратно.

Мигрантка второй раз обменяла паспорт и через другой пограничный пункт вновь въехала в РФ. Ее задержали в аэропорту Камчатки.

Женщине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы на четыре года.

Известно, что гражданка КР работала на вещевом рынке Петропавловска-Камчатского, проблем с законом ранее не имела. На родине у нее двое несовершеннолетних детей, за которыми сейчас присматривают родители обвиняемой.
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