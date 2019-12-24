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Общество

В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ

В Кыргызстане растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, но эпидемиологическая ситуация остается стабильной. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

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«С 16 по 23 декабря отмечается рост заболеваемости на 24,1 процента по сравнению с предыдущей неделей, 74 процента из заболевших — дети до 14 лет», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в школах и детских садах усилен мониторинг за ситуацией.

«Среди школьников заболеваемость гриппом и ОРВИ стабильная, закрытия учебных заведений нет», — добавили в министерстве.

Врачи просят не заниматься самолечением, которое может привести к различным осложнениям.
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