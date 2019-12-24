Чиновники мэрии Бишкека незаконно ввели в эксплуатацию магазин и отель

По факту незаконно проведенных процедур ввода в эскплуатацию недвижимости возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что в феврале 2018 года сотрудники УЗС мэрии Бишкека под видом индивидуального жилого дома в эксплуатацию приняли четырехэтажный отель и магазин под видом двух отдельно построенных домов. Площадь магазина составила 533 квадратных метра.

«На эти объекты получены разрешительные документы в упрощенном порядке. Однако разрешение на строительство такой недвижимости должно выдаваться после разработки и согласования проектной документации, ее экспертизы и сбора другой документации. Принимать объекты в эксплуатацию должны органы архитектурно-строительного надзора, а не муниципальные. Таким образом, ввод в эксплуатацию магазина и отеля произведен с нарушением закона. Материалы зарегистрированы по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР и переданы в ГСБЭП», — сообщили в Генпрокуратуре.