Арест мужа Ширин Айтматовой. Сыргак Кенжебаев не жалуется на условия содержания

Гражданский муж инициатора движения «Умут-2020» Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев не жалуется ни на условия содержания, ни на здоровье. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

По данным ведомства, из зоны карантина в камеру Сыргак Кенжебаев будет переведен после Нового года.

Если подследственный Кенжебаев пожалуется на сокамерников, заявит, что его жизни угрожают, его незамедлительно переведут в помещение закрытого типа, где любые контакты с остальным контингентом исключаются. ГСИН

В ведомстве ранее уточняли, что могут возникнуть определенные проблемы при получении разрешения Ширин Айтматовой на свидание с Сыргаком Кенжебаевым, поскольку он ее гражданский муж и официально брак не зарегистрирован. «Но в любом случае это будет решать следователь. Если у них есть общие дети, трудностей не должно быть», — подчеркнули в ГСИН.

Напомним, что мужа Ширин Айтматовой задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.