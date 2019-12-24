В Бишкеке 24 декабря без осадков. Температура воздуха +1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок. Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише»

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

до 25 декабря в районе, ограниченном улицами Огонбаева, Курманджан Датки, Гражданской, Торекула Айтматова. Подробнее

У кого намечается той

Нариман Тюлеев Родился 24 декабря 1963 года во Фрунзе. Самый эффективный, по мнению читателей 24.kg, мэр Бишкека. Сапарбек Асаналиев Родился 24 декабря 1969 года. Начальник службы общественной безопасности МВД КР, врио начальника ГУВД Чуйской области. Жанат Бейшенов Родился 24 декабря 1970 года. Министр транспорта и дорог КР.

Памятные даты

Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики

24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.

На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.

Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики имеет свои представительства во всех регионах страны.

Президентские выборы в Кыргызстане

Фото пресс-службы президента КР

Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.

Формально выборы должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.

На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.

Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, партией Единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.

Католический сочельник

Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому празднику.

Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.

Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место.

Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Люди, которые меняли мир