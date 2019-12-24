В Бишкеке 24 декабря без осадков. Температура воздуха +1 градус. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.
Куда сходить
Культура
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказку «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- до 25 декабря в районе, ограниченном улицами Огонбаева, Курманджан Датки, Гражданской, Торекула Айтматова. Подробнее
У кого намечается той
Нариман Тюлеев
Родился 24 декабря 1963 года во Фрунзе. Самый эффективный, по мнению читателей 24.kg, мэр Бишкека.
Сапарбек Асаналиев
Родился 24 декабря 1969 года. Начальник службы общественной безопасности МВД КР, врио начальника ГУВД Чуйской области.
Жанат Бейшенов
Родился 24 декабря 1970 года. Министр транспорта и дорог КР.
Памятные даты
Образована Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
24 декабря 1959 года постановлением Совета министров Киргизской ССР с целью развития экономических связей с иностранными государствами и содействия улучшению внутренней торговли образована Кыргызская республиканская торговая палата.
На нее возложена функция проведения работ по экспертизе товаров в стране.
Она стремится к тому, чтобы каждый предприниматель имел реальные равные возможности для развития своего дела в республике и выхода на международные рынки.
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики имеет свои представительства во всех регионах страны.
Президентские выборы в Кыргызстане
Президентские выборы прошли 24 декабря 1995 года.
Формально выборы должны были пройти в августе 1996-го. Оппозиция тогда заявила, что Аскар Акаев пошел на досрочные выборы с целью деморализации не успевающей подготовиться к ним оппозиции.
На пост главы государства также выдвигались Абсамат Масалиев, Жумгалбек Аманбаев, Медеткан Шеримкулов, Омурбек Текебаев, Мамат Айбалаев, Юруслан Тойчубеков и Турсунбай Бакир уулу.
Аскар Акаев победил в первом туре выборов, набрав 71,5 процента голосов. Он был выдвинут на пост президента 3 тысячами трудовых коллективов, партией Единства Кыргызстана и Демократической партией женщин Кыргызстана.
Католический сочельник
Сочельник — день накануне Рождества Христова и приготовления к этому празднику.
Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
Повсеместно распространен и обычай оставлять за рождественским столом незанятое место.
Если кто-нибудь придет в дом в Рождество, то будет принят как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Василий Крикун
Родился 24 декабря 1918 года в селе Октябрьском.
В 1942-м добровольно вступил в ряды Красной Армии (при медицинском освидетельствовании по призыву признавался негодным к службе в армии). Окончил курсы минеров-подрывников и направлен в 315-ю стрелковую дивизию.
В одном из боев умело заминировал участок железнодорожного пути — вражеский бронепоезд был уничтожен; в том же бою взял в плен несколько гитлеровцев. В другом бою отличился при уничтожении неприятельского командного пункта и штаба.
За время войны сержант Василий Крикун уничтожил и пленил свыше 250 фашистов, взорвал 7 танков и 6 автомашин.
Умер 10 марта 2007 года.
Родился писатель Шабданбай Абдыраманов
24 декабря 1930 года в селе Кыз-Коль (Сузакский район) родился писатель, поэт, драматург и переводчик Шабданбай Абдыраманов. Народный писатель Кыргызской Республики.
Печататься начал в 1949-м. В 1956 году опубликовал поэму «Сказание об озере». С 1959-го работал как прозаик. Писал пьесы, занимался переводами.
Умер в 1998 году в Бишкеке.
Родился профессор Джениш Джунушалиев
Родился 24 декабря 1935 года в селе Корумду Тюпского района Иссык-Кульской области. Ученый-историк, член-корреспондент Национальной академии наук КР, доктор исторических наук, профессор.
Автор более 130 научных трудов. Научные исследования Джениша Джунушалиева охватывают историю кыргызской государственности, историю Кыргызстана в 1920-1930 годах, становление суверенного государства.
За особый вклад в науку ему присуждены почетные звания «Заслуженный работник культуры Киргизской ССР» в 1982-м и «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики» в 2000-м. Дважды удостоен высокого звания лауреата Государственной премии по науке и технике КР в 1996 и 2002 годах.
Умер 4 мая 2016-го.
Родился художник Аман Асранкулов
Родился 24 декабря 1939 года во Фрунзе.
Автор сюжетно-тематических картин, портретов, натюрмортов. По силе дарования, образованности, интеллекту был лидером в художественной среде юга республики, во многом определив особенности живописи художников Оша.
Лучшие произведения художника разных жанров («Табаководы», «Рубка шелковицы», «Утро», портреты металлурга Тешеева и милиционера Мырзаева, организаторов первых комсомольских ячеек в южной столице Касымбековых, натюрморты последних лет) значительны по замыслу и исполнению, красивы по живописи, пластичны и композиционны.
Умер в 1998-м в Оше.
Умер архитектор Урмат Алымкулов
Родился 31 марта 1951 года в селе Кашат Кочкорского района. Заслуженный архитектор Киргизской ССР.
Являлся руководителем авторского коллектива ряда проектов и строительства зданий и сооружений, определяющих архитектурный облик Бишкека: Академия управления при президенте КР, «Белый дом», Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкекский гуманитарный университет, резиденции посольств Турции и Германии. Участвовал в разработке проектов площади Победы, площади Ала-Тоо, более 10 школ в различных регионах Кыргызстана, жилой застройки в столице.
Последние годы жизни Урмат Алымкулов работал над созданием нового поколения жилья крупнопанельного домостроения и учебных сооружений из облегченных быстровозводимых конструкций.
Умер в 2016-м.