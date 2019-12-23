Госсанэпиднадзор выявил незаконный детский сад в Бишкеке

Центр Госсанэпиднадзора Бишкека в ходе проверки выяснил, что детский сад «Академия раннего развития» на улице Манасчи Сагынбая организован самовольно в многоэтажном доме. Об этом сообщили в ЦГСЭН.

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Поводом для проверки стало сообщение о том, что в детсаду зарегистрирован случай вирусного гепатита А в старшей группе.

«Установлено, что детский сад организован самовольно, функционирует с 2018 года. Разрешительные документы, лицензия МОиН КР и медосмотр сотрудников не представлены», — отметили в центре.

Кроме того, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию детей: групповая изоляция не соблюдается, умывально-туалетных помещений недостаточно, не соблюдается поточность приготовления горячего питания, предусмотрен один игровой участок на три группы.

ЦГСЭН подготовил письмо в Министерство образования и науки для принятия мер в отношении руководителя частного детского сада.

Напомним, что ранее во время внеплановой проверки сотрудники центра Госсанэпиднадзора выявили частную школу «Билим чырагы», организованную самовольно.