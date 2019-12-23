20:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Госсанэпиднадзор выявил незаконный детский сад в Бишкеке

Центр Госсанэпиднадзора Бишкека в ходе проверки выяснил, что детский сад «Академия раннего развития» на улице Манасчи Сагынбая организован самовольно в многоэтажном доме. Об этом сообщили в ЦГСЭН.

Читайте по теме
Госсанэпиднадзор закрыл частную школу в Бишкеке. Ее организовали самовольно

Поводом для проверки стало сообщение о том, что в детсаду зарегистрирован случай вирусного гепатита А в старшей группе.

«Установлено, что детский сад организован самовольно, функционирует с 2018 года. Разрешительные документы, лицензия МОиН КР и медосмотр сотрудников не представлены», — отметили в центре.

Кроме того, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству и содержанию детей: групповая изоляция не соблюдается, умывально-туалетных помещений недостаточно, не соблюдается поточность приготовления горячего питания, предусмотрен один игровой участок на три группы.

ЦГСЭН подготовил письмо в Министерство образования и науки для принятия мер в отношении руководителя частного детского сада.

Напомним, что ранее во время внеплановой проверки сотрудники центра Госсанэпиднадзора выявили частную школу «Билим чырагы», организованную самовольно.

Ссылка:
просмотров: 318
Версия для печати
Материалы по теме
Массовые нарушения выявили в кафе, расположенных в бишкекском парке Панфилова
Осторожно, контрафакт. На рынках столицы появился поддельный уксус
В бишкекской квартире жили змеи, хищные птицы и еж
Уроки в школах могут отменить не только из-за холодов, но и скачка гриппа
С начала 2017 года Госсанэпиднадзор закрыл 81 объект в Бишкеке
В Бишкеке два человека отравились домашними консервами
Взрослые и дети отравились на Ошском рынке в Бишкеке
В Бишкеке за ненадлежащую подготовку к купальному сезону оштрафовали «Зеленстрой»
В Кыргызстане в 2014 году специалисты Госсанэпиднадзора забраковали 100 тонн продуктов
В Бишкеке Госсанэпиднадзор за 10 месяцев 2014 года наложил более полутора тысяч штрафов
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Райымбек Матраимов опять прервал молчание и&nbsp;рассказал о&nbsp;Хабибуле Абдукадыре Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре
Канат Сагымбаев призывает привлечь к&nbsp;ответственности руководство ГКНБ Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ
Бизнес
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и&nbsp;даже VIP-номера БЕСПЛАТНО Получите копию ЗОЛОТОГО, СЕРЕБРЯНОГО и даже VIP-номера БЕСПЛАТНО
Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии! Терминалы MegaCom: пополни баланс без комиссии!
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
23 декабря, понедельник
20:01
Вывод миллионов. Суд отказался признать бездействие генпрокурора незаконным Вывод миллионов. Суд отказался признать бездействие ген...
19:51
Из-за ширины дороги в Бишкеке изменили маршрут автобусу № 36. Жители против
19:28
Госсанэпиднадзор выявил незаконный детский сад в Бишкеке
19:01
Цифра дня. $10,1 миллиарда кредитов и грантов получил Кыргызстан за 26 лет
18:46
Опасно. Стекло с рекламного стенда в городе Ош может упасть в любой момент