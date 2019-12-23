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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Одного пострадавшего перевели в Бишкек

Военнослужащий, пострадавший во время конфликта на границе, переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, сегодня планируется прооперировать военнослужащего — удалить инородное тело. Состояние относительно удовлетворительное.

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«Еще трое пострадавших продолжают лечение в отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы. Их состояние удовлетворительное, идут на поправку. Получают всю необходимую медицинскую помощь», — отмечает Минздрав.

Двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Напомним, что 18 декабря 2019 года в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них двое (военнослужащий и гражданский) с огнестрельными ранениями.
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