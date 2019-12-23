Девочка из Кыргызстана поразила зрителей программы «Лучше всех»

Одиннадцатилетняя Альбина Оразакунова из Кыргызстана удивила ведущего шоу «Лучше всех» на Первом канале Максима Галкина и зрителей, продемонстрировав свое умение с невероятной скоростью собирать и разбирать пирамиды из специальных стаканчиков. Видео выступления опубликовано на сайте, а также на канале программы в YouTube.

Альбина Оразакунова рассказала, что капстекингом — скоростной сборкой и разборкой пирамид из специальных пластиковых стаканчиков — она занимается несколько лет, участвовала в чемпионатах и занимала призовые места.

«В январе 2020 года у нас будет олимпиада. Абсолютный чемпион получит $10 тысяч, я очень хочу выиграть эти деньги и потратить на свою учебу. В будущем хочу поступить в Оксфорд», — заявила участница.

В свою очередь, ведущий телевизионного шоу Максим Галкин отметил, что выступление было восхитительным и поразительным. И спросил, зачем она этим занимается. Альбина Оразакунова ответила, что это вид спорта закрепляет кору головного мозга, развивает координацию и мелкую моторику.