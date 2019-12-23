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Общество

Почти 14 часов искал дорогу домой. В Бишкеке нашли потерявшегося школьника

В Бишкеке потерялся мальчик, он искал дорогу домой почти 14 часов. Его нашли в другом конце города. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, 22 декабря родители ребенка сообщили, что он потерялся в 11.40 на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова.

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. Милиционеры передали родителям потерявшегося мальчика

«Милиционеры установили, что девятилетний Иса Чолпонбаев потерялся около подземного перехода. Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В ходе разыскных мероприятий примерно в 01.30 ребенка возле Ошского рынка обнаружил водитель такси. Он сообщил об этом в милицию, затем сотрудники УВД Ленинского района передали мальчика родным», — сообщили в ГУВД.
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