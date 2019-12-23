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Общество

Суд над экс-мэрами Бишкека. Сегодня будет оглашен приговор

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

С последним словом в суде выступил Кубанычбек Кулматов. 

Он отметил, что сказал все, что хотел, в прениях.

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Дело Кубанычбека Кулматова

Выслушав последнее слово всех подсудимых, судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. 

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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