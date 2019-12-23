ГСИН обещает, что в СИЗО муж Ширин Айтматовой не будет пересекаться с «черными»

Инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова написала в Twitter, что ее мужа Сыргака Кенжебаева будут «ломать» в Бишкекском СИЗО-1, куда он определен на два месяца по решению Первомайского районного суда.

Пришли с новостью, что власть через чёрных намеренна «ломать» Сыргака в СИЗО-1 для того, что бы я больше не выступала против воровства у народа. — Shirin Aitmatova (@AitmatovaShirin) December 22, 2019

Однако в ГСИН 24.kg заявили, что это невозможно. «У нас установлены камеры видеонаблюдения, никаких «закрытых» камер больше нет. Более того, сейчас Сыргак Кенжебаев находится в карантине. Его обследуют. Он еще не направлен в камеру и, вероятнее всего, окажется с теми, кто так же проходит подозреваемым по экономическим делам. С рецидивистами его не определят», — отметили в ГСИН и добавили, что соприкасаться с ними подследственный Сыргак Кенжебаев никак не будет даже во время прогулки.

Напомним, мужа Ширин Айтматовой задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.