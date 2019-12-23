11:35
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГСИН обещает, что в СИЗО муж Ширин Айтматовой не будет пересекаться с «черными»

Инициатор движения «Умут-2020» Ширин Айтматова написала в Twitter, что ее мужа Сыргака Кенжебаева будут «ломать» в Бишкекском СИЗО-1, куда он определен на два месяца по решению Первомайского районного суда.

Однако в ГСИН 24.kg заявили, что это невозможно. «У нас установлены камеры видеонаблюдения, никаких «закрытых» камер больше нет. Более того, сейчас Сыргак Кенжебаев находится в карантине. Его обследуют. Он еще не направлен в камеру и, вероятнее всего, окажется с теми, кто так же проходит подозреваемым по экономическим делам. С рецидивистами его не определят», — отметили в ГСИН и добавили, что соприкасаться с ними подследственный Сыргак Кенжебаев никак не будет даже во время прогулки.

Напомним, мужа Ширин Айтматовой задержали 20 декабря в аэропорту Алматы. Сыргак Кенжебаев фигурирует в двух уголовных делах о мошенничестве. Одно из них расследует ГКНБ, второе — МВД.
Ссылка:
просмотров: 538
Версия для печати
Материалы по теме
Супруга Ширин Айтматовой водворили в СИЗО-1. Его обвиняют в мошенничестве
Муж Ширин Айтматовой числится учредителем или руководителем шести организаций
Задержание мужа Ширин Айтматовой. ГКНБ и МВД расследуют два дела о мошенничестве
Кенжебаевге козголгон кылмыш иши Ширин Айтматованын ишмердүүлүгүнө тиешеси жок
Адвокат Муталифа Маймайтяни об уголовном деле мужа Ширин Айтматовой
МВД сообщило подробности уголовного дела в отношении мужа Ширин Айтматовой
Ширин Айтматованын жолдошу Сыргак Кенжебаев алдамчылыкка шектелип кармалды
Мужа Ширин Айтматовой водворили в ИВС СИЗО ГКНБ. Подозревают в мошенничестве
Ширин Айтматованын жолдошу Алматыдагы аба майдандан кармалды
Супруга экс-депутата Ширин Айтматовой задержали в аэропорту Алматы
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Райымбек Матраимов опять прервал молчание и&nbsp;рассказал о&nbsp;Хабибуле Абдукадыре Райымбек Матраимов опять прервал молчание и рассказал о Хабибуле Абдукадыре
Канат Сагымбаев призывает привлечь к&nbsp;ответственности руководство ГКНБ Канат Сагымбаев призывает привлечь к ответственности руководство ГКНБ
Бизнес
Римские каникулы с&nbsp;Mastercard от&nbsp;KICB! Римские каникулы с Mastercard от KICB!
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Компания пожертвовала 400 миллионов сомов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Компания пожертвовала 400 миллионов сомов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. О&nbsp;планах газификации южных регионов 5-летие «Газпром Кыргызстан». О планах газификации южных регионов
5-летие &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Уровень газификации доведен до&nbsp;32&nbsp;процентов 5-летие «Газпром Кыргызстан». Уровень газификации доведен до 32 процентов
23 декабря, понедельник
11:27
Суд над экс-мэрами Бишкека. Сегодня будет оглашен приговор Суд над экс-мэрами Бишкека. Сегодня будет оглашен приго...
11:14
ГСИН обещает, что в СИЗО муж Ширин Айтматовой не будет пересекаться с «черными»
11:11
Пересмотр дела Текебаева. Подсудимым продлили домашний арест до февраля
11:09
Суд над экс-мэрами. Албеку Ибраимову интересно наблюдать за поведением людей
10:56
Снег в Бишкеке. Припаркованные на дорогах машины мешают уборке