В Кыргызстане растет курс рубля и падает доллар

В Кыргызстане за последние две недели немного подешевел доллар и подорожал российский рубль.

Так, обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают американскую валюту по 69,7-69,75 сома, а продают по 69,85-69,87 сома. С начала месяца курс снизился на 5-10 тыйынов. Номинальный курс Национального банка — 69,8357 сома.

Российский рубль, наоборот, впервые за долгое время начал расти. С начала декабря он подорожал на 10 тыйынов. Сегодня его покупают по 1,11-1,119 сома, а продают по 1,12-1,132 сома.

Номинальный курс — 1,119 сома (рост — на 0,19 процента).