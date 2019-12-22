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Общество

На автодороге Бишкек — Ош сошла снежная лавина

Накануне вечером примерно в 20.30 на 199-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла снежная лавина преварительным объемом 2 тысячи кубометров в двух местах. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

По его  данным, длина лавины составляла 40 метров, а ширина — 9-10 метров, высота — 2,5 метра. В 23.00 дорога была полностью расчищена и проезд восстановлен. Расчистка дороги велась в Суусамырской долине, а также на перевалах Ала-Баль, Тоо-Ашуу и Кок-Бель.

Сейчас сотрудики дорожно-эксплуатационных управлений продолжают работы по очистке трассы от снега. Высота снега на некоторых участках дороги составляет 40-80 сантиметров.

Напомним, ранее Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что 21-26 декабря в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода, на большей части территории снег.
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