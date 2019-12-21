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Общество

Минсоцразвития хочет забрать управления соцзащиты мэрии Бишкека

Министерство труда и социального развития хочет забрать себе управления соцзащиты мэрии Бишкека. Глава ведомства Улугбек Кочкоров, отвечая на вопрос журналиста 24.kg, сообщил, что тем самым ведомство всего лишь хочет выстроить единую систему социальной защиты.

«По Конституции есть четкое разграничение между государственными функциями и муниципальными. Функции по социальной помощи — госуслуга, ее не могут оказывать муниципальные учреждения. Сегодня все городские управления за исключением бишкекских подчиняются Минтруда. Мы поднимаем вопрос переподчинения, чтобы привести все в соответствие с Конституцией», — сказал он.

Министр добавил, что положение об управлениях соцзащиты мэрии с 2015 года не утверждено через Минюст.
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