Срок действия временных водительских удостоверений могут продлить

Правительство Кыргызстана намерено продлить срок действия временных водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
По его данным, удостоверения нового образца ввели в оборот с декабря 2019 года. Срок действия временных истекает 31 декабря 2019-го.
«Принимая во внимание неудобства, вызванные большими очередями, правительство намерено продлить срок действия временных водительских удостоверений. Проект решения на согласовании в аппарате правительства», — сообщили в кабмине.
В социальных сетях водители жалуются, что очередь на обмен удостоверений приходится занимать в 4.00.