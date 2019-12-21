Срок действия временных водительских удостоверений могут продлить

Правительство Кыргызстана намерено продлить срок действия временных водительских удостоверений до 15 февраля 2020 года. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

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По его данным, удостоверения нового образца ввели в оборот с декабря 2019 года. Срок действия временных истекает 31 декабря 2019-го.

«Принимая во внимание неудобства, вызванные большими очередями, правительство намерено продлить срок действия временных водительских удостоверений. Проект решения на согласовании в аппарате правительства», — сообщили в кабмине.

В социальных сетях водители жалуются, что очередь на обмен удостоверений приходится занимать в 4.00.