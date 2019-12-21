Гемодиализ, доступная страна. Об успехах соцблока рассказала вице-премьер

О достижениях правительства в социальном блоке Кыргызстана рассказала на встрече с журналистами вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, в сфере медицины основным достижением стало решение вопроса с получением услуг гемодиализа больными хронической почечной недостаточностью.

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«Сегодня все пациенты на абсолютно одинаковых условиях без сооплаты получают гемодиализ за счет средств госбюджета», — рассказала она.

Кроме того, правительство утвердило правила регулирования цен на лекарственные средства. «Вопрос не решался долгие годы. Теперь введено регулирование цен на 53 средства — это около 300 наименований препаратов», — сказала она.

Вице-премьер остановилась и на вопросах онкологической службы. По ее словам, в Национальный центр онкологии на средства «Кумтора» купили оборудование, которое установят в 2020-м.

«Кроме того, в следующем году планируем завершить ремонт и перевести отделение детской онкологии в Национальный центр охраны материнства и детства в «Джале», — сказала она.

Алтынай Омурбекова добавила, что в бюджете на 2020 год впервые выделено 100 миллионов сомов на проведение химиотерапии, а отделению детской онкологии — 60 миллионов сомов.

В сфере социальной защиты вице-премьер отметила ратификацию конвенции ООН о правах инвалидов. По ее словам, подготовлен план первостепенных мер, разрабатывается программа «Доступная страна».

«В сфере электронного обеспечения запущена система «Кабинет застрахованного лица» и уже есть первые люди, кому в автоматическом порядке начислена пенсия», — отметила она. Упрощение механизма получения пособия «Балага суйунчу», выплата единовременной помощи при рождении тройни и более детей, создание электронной базы данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нацкампанию по документированию детей, повышение гарантированного минимального дохода она также отнесла к достижениям 2019 года.

В сфере образования вице-премьер отметила утверждение концепции инклюзивного образования, повышение заработной платы учителям на 30 процентов, возврат детских садов в госсобственность.