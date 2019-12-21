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Общество

Как выглядят семь известных городов мира перед Новым годом и Рождеством

В канун Нового года и Рождества столицы и города всего мира погружаются в волшебный мир. Улицы, парки, витрины магазинов и заведения горят яркими торжественными иллюминациями, приковывая внимание гуляющих людей. Все завораживает сказочной атмосферой не только детей, но и взрослых, заставляя верить в чудеса.

24.kg предлагает полюбоваться красотой семи городов, которые создают магическую атмосферу и уют для их жителей и гостей.

1
Лондон, Великобритания

Рождество для англичан праздник любимый и почитаемый. Поэтому столицу Великобритании начинают украшать с октября, чтобы создать праздничное настроение заранее, погрузить горожан в атмосферу рождественского чуда.

В этом году на Карнаби-стрит праздничный декор посвящен отдельной тематике — за основу дизайна взят текст песни «Богемская рапсодия» легендарной английской группы Queen.

2
Нью-Йорк, США

Американцы, как никто, умеют создавать атмосферу праздника, а особенно в Нью-Йорке. Церемония зажигания огней на елке, установленной у «Рокфеллер-Центра» расплавит даже ледяные сердца. Неспроста волшебная елка появляется здесь с 1931 года.

Именно в Нью-Йорке можно встретить сотню Сант, улыбающихся оленей и трудяг-эльфов, которые приветливо машут из-за поблескивающих витрин. В этом году на одной из центральных площадей появились громадные красные елочные шары, которые вовсе не нуждаются в елках.

3
Токио, Япония

В Японии не принято наряжать главную елку на центральной площади и собираться вокруг нее всем городом. Здесь каждый торговый центр, ресторан или бутик наряжает собственные елки и украшает территорию возле. В квартале Omotesando очень красиво, особенно усердствует бутик Swarowski — у него точно самая гламурная елка в городе.

4
Москва, Россия

Световые тоннели, ажурные световые арки, гирлянды, гигантский елочный шар — под Новый год на улицах Москвы появилось множество чудес. Количество разнообразных гирлянд, которые украсили Москву, едва ли поддается подсчету. Их можно встретить возле ресторанов, катков и праздничных конструкций в парках. Не утратил популярности и элемент новогоднего декора — блестящие шары.

В столице России можно покататься на тюбингах, посмотреть на трюки сноубордистов и на натянутых на уровне крыш стропах — хайлайн-шоу.

5
Париж, Франция

Празднование Рождества 2020 года в Париже волшебно. Эта романтичная европейская столица открывает праздничный сезон с грацией. Красивое украшение города, рождественский парад и различные представления в Диснейленде, праздничные ярмарки никого не оставят равнодушными!

6
Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии славится великолепными и одними из лучших в мире рождественскими украшениями и ярмарками. Здесь в холодные декабрьские дни каждый найдет частичку радости и теплого зимнего настроения. Самое интересное и удивительное из представленных новогодних развлечений — бассейн под открытым небом.

Также в Будапеште можно встретить трамваи, украшенные волшебными огоньками.

7
Берлин, Германия

На Рождество Ботанический сад в Берлине превращают в яркую зимнюю сказочную страну с иллюминацией, волшебным лесом и световыми скульптурами. Здесь можно не только купить подарки, но и попробовать традиционные праздничные деликатесы, поучаствовать в культурных мероприятиях, покататься на коньках или полюбоваться проекционным шоу.

Стоит подчеркнуть, что с ноября по январь во всех уголках Европы и Америки работают колоритные новогодние базары. Здесь звучит шарманка, в воздухе витает сладко-пряный аромат, со всех уголков доносится детский смех. На рождественских базарах можно купить вязаные вещи, картины уличных художников, свечи и украшения ручной работы, елочные игрушки, расписанные вручную, открытки с видом рождественских столиц, традиционные новогодние сладости и многое другое.

Чем удивил жителей Бишкека и гостей столицы Кыргызстана, можно почитать в репортаже 24.kg.
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