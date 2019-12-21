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Общество

Чемпионы смогут безвозмездно получить муниципальное имущество в Бишкеке

Чемпионам Олимпийских игр и мира по видам спорта, входящих в олимпийскую программу, предлагают разрешить приватизировать муниципальное имущество на безвозмездной основе. Проект постановления Бишкеский городской кенеш вынес на общественное обсуждение.

Как отмечено в справке-обосновании, проект разработали для определения категории лиц, которым в исключительных случаях на безвозмездной основе могут предоставить муниципальное имущество.

Законодательство предусматривает возможность такой передачи имущества в собственность. Решение принимает местный кенеш. В то же время в нормативно-правовом акте не определен перечень, кто может воспользоваться этим.

«Необходимо исключить возможность субъективного рассмотрения вопроса и определить конкретные условия, при наступлении которых гражданам дают право на получение жилья в установленном порядке — безвозмездно», — говорится в документе.
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