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Общество

Перепись населения — 2020. Нацстатком рассказал, для чего ее проводят

В 2020 году в Кыргызстане пройдет перепись населения и жилищного фонда.

В Нацстаткоме сообщили, что перепись является единственным источником, позволяющим одновременно получить все характеристики населения со слов респондентов без подтверждающих документов.

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«Результаты каждой переписи дают возможность выстроить демографические, социально-экономические прогнозы развития, принять необходимые управленческие решения; формировать бюджет, выделять необходимые средства на здравоохранение, образование, культуру и спорт. От полученных во время переписи населения данных зависит строительство объектов инфраструктуры в городах и регионах», — сообщили в ведомстве.

В Нацстаткоме уверяют, что все персональные данные респондентов не подлежат разглашению, в том числе представлению в государственные органы или иные организации, и используются исключительно для формирования итоговых данных.

«Обязанность обеспечивать конфиденциальность сведений предусмотрена гражданско-правовыми договорами и должностными инструкциями всех участников кампании, имеющих доступ к переписным листам. Нарушение влечет ответственность согласно законодательству», — добавили в Нацстаткоме.

Перепись населения пройдет в республике с 23 марта по 1 апреля 2020 года, а в отдаленных районах — с 20 марта по 20 апреля.
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