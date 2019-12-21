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Общество

Библиотекарям и работникам культуры помогут оплатить частный детский сад

Библиотекарям общеобразовательных организаций и работникам социальной сферы и культуры помогут оплатить частный детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Кыргызстана.

По ее данным, ведомство внесло изменения в положение о государственном социальном заказе в сфере дошкольного образования.

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Программа работает в Бишкеке, государство оплачивает 50 процентов от стоимости услуг частного детского сада.

«Ранее в ней могли участвовать многодетные и малообеспеченные семьи; семьи, потерявшие кормильца с совокупным доходом менее 12 тысяч сомов; семьи, в которых один из родителей инвалид I или II группы или один/оба родителя являются государственными/муниципальными служащими и средняя месячная заработная плата каждого из них составляет менее 12 тысяч сомов», — отметили в министерстве.

Изменен и возраст детей, которые могут получить социальный талон, — с 3 лет на 2,6 года.
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