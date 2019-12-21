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Общество

«Автобус Милосердия» вернется на улицы Бишкека

«Автобус Милосердия» вернется на улицы Бишкека. Об этом сообщили в Бишкекской и Кыргызстанской епархии.

По ее данным, новый «Автобус Милосердия» выйдет в первый рейс на следующей неделе.

«Во время рейсов около ста малоимущих и бездомных получают горячую еду, одежду по сезону, медицинскую помощь и лекарства по назначению врача. Каждый вторник и субботу православные сестры милосердия и добровольцы выезжают на две точки кормления бездомных, а также привозят продовольственные пакеты подопечным пенсионерам, которые не могут самостоятельно выйти из дома», — отметили в епархии.

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Проект работает шесть лет, но в прошлом году старый автобус вышел из строя и ремонту не подлежал. С января 2019-го епархиальный отдел социального служения и благотворительности объявил сбор на новый транспорт для проекта — по предварительным подсчетам требовался миллион сомов.

Деньги на новый автобус собирали не только в Кыргызстане, но и в России и Германии. В итоге нужную сумму собрали за 10 месяцев и приобрели автомобиль Mercedes-Benz Sprinter, стоимостью 1 миллион 88 тысяч 100 сомов. Еще около семидесяти тысяч потратили на техническую профилактику и приобретение необходимых комплектующих деталей.

Соотечественники из Германии, участники WhatsApp-группы IntKG также собрали 20 тысяч сомов и передали деньги на приготовление еды для бездомных во время рейсов «Автобуса милосердия».
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